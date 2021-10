Straf voor dreigen met geweer vanuit auto in Emmen en Hoogeveen

Een 39-jarige man uit de gemeente Coevorden moet voor het dreigen met een vuurwapen vanuit zijn auto een taakstraf van tweehonderd uur uitvoeren. Hij nam in Emmen en Hoogeveen mensen onder schot. In Hoogeveen loste de man daadwerkelijk een schot. "Buitengewoon ernstig", zei de rechter in Assen vanochtend.

De man werd vorig jaar op 24 juli in de vroege ochtend kort na het schietincident op de Schutstraat in Hoogeveen aangehouden. Vijf mensen waren in de buurt van een auto toen vanuit een passerende auto werd geschoten. Zij beschreven de schutter nauwkeurig en gaven het kenteken van de auto door. Een arrestatieteam hield de man in zijn woning aan. Hij bekende dat hij anderen had bedreigd met een geweer en daarbij in de lucht schoot.

Parkeerplaats bij Emmen

De schutter werd ook in verband gebracht met een vergelijkbaar incident op de parkeerplaats De Blikken bij de N34 bij Emmen. Twee mannen deden aangifte van bedreiging. Zij stonden bij hun bestelbus toen zij ineens zagen dat zij vanuit een andere auto onder schot werden gehouden. Het glas van de kijker op het geweer flikkerde in het zonlicht. De mannen schrokken enorm en doken de bestelbus in. Ze reden op hoge snelheid weg.

De mannen deden aangifte en hun beschrijving van de belager en de auto kwam overeen met die van de schutter in Hoogeveen. De verdachte ontkende de bedreiging in Emmen. Uit zijn telefoongegevens bleek dat hij op dat tijdstip wél in de buurt was. Hij zei tegen de rechter dat hij inderdaad op die parkeerplaats is geweest, maar ontkende dat hij een wapen had gericht op iemand. "Dat kon ook niet. Er was daar niemand, behalve een vrachtwagenchauffeur die in zijn wagen lag te slapen."

Neonazi

In het huis van de man in een klein dorp in de gemeente Coevorden vonden de agenten verschillende airsoftwapens. Dit zijn gas- of veerdrukwapens waarmee plastic balletjes worden afgeschoten. Deze wapens zijn verboden, omdat ze griezelig veel op echte wapens lijken.

Ook ontdekten de agenten vlaggen en andere voorwerpen met afbeeldingen van hakenkruizen. De man hangt het neonazistisch gedachtegoed aan. "Bedenkelijk en een lastige combinatie met wapens", zei de rechter. Het is niet aangetoond dat deze ideologie een rol speelde bij de incidenten in Hoogeveen en Emmen.

'Wapens niet veilig in uw handen'

De verdachte schoot in Hoogeveen naar eigen zeggen omdat hij zich bedreigd voelde. De propaganda-artikelen van het neonazisme die de politie in beslag genomen heeft, mogen in de vuilnisbak, zei de man in de rechtszaal, maar de wapens wil hij wel terug. "Daar zit geld in", zei de man.

De rechter was daar niet gevoelig voor. "Die zijn niet veilig in uw handen", reageerde ze. Zij hield er in haar veroordeling rekening mee dat de man nooit eerder veroordeeld is. Door een gevangenisstraf kan hij zijn huis en werk kwijtraken en dat wil ze voorkomen.

Lees ook: