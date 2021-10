'Geen sprake van sluipverkeer door werkzaamheden Middenveldweg in Hoogeveen'

GemeenteBelangen Hoogeveen maakt zich zorgen over het ontstaan van sluipverkeer door de wegwerkzaamheden bij de Middenveldweg. De partij denkt dat op drukke momenten het verkeer vanaf Fluitenberg moeilijk de eerste rotonde op kan rijden. Daardoor zouden er wachttijden ontstaan. Volgens de gemeente is daar geen sprake van.

De vragen werden eind augustus door GemeenteBelangen gesteld. Het College laat in een reactie weten dat er geen sprake is van een nieuwe sluiproute. "Naar onze mening en die van het betrokken adviesbureau Goudappel en Coffeng en de deskundigen van de provincie en Rijkswaterstaat gaan de rotondes leiden tot een betere doorstroming en niet tot extra sluipverkeer via de Kinholtsweg."

Bypass

De partij is daarnaast benieuwd of de huidige rotonde vervangen kan worden door een turbo-rotonde. Dat is een rotonde met meer dan één rijstrook. "Deze optie is niet bekeken." Volgens het college is een turborotonde te duur en moet de reguliere rotonde voldoende zijn om het verkeer in goede banen te begeleiden.

Ook de optie voor een bypass die zorgt voor een rechtstreekse verbinding met de A28 richting Hoogeveen is geen optie. "Volgens de deskundigen is een reguliere rotonde hier afdoende." Een bypass zou enkel tot hogere kosten leiden volgens het college.

Verlanglijstje

De werkzaamheden aan de weg zijn inmiddels al een tijdje onderweg. Het is de bedoeling dat er bij de op- en afritten van de A28 bij Fluitenberg twee rotondes komen. Ook komt er een turbo-rotonde op de kruising met de Stroom. De stoplichten op de kruising met de Toldijk worden vervangen.

Het aanpakken van de weg stond al een tijdje op het verlanglijstje van de gemeente. Door drukte tijdens de ochtendspits komt het verkeer vaak vast te staan. Het plan moet ervoor zorgen dat Hoogeveen en het bedrijventerrein Fluitenberg beter bereikbaar worden. Ook moet het helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

