Balk met mysterieuze tekst ontdekt bij renovatie Drentse boerderij

"We hebben twee woorden ontcijferd: 'heilige' en 'Maria', maar de rest..." Leo van Kampenhout en zijn vrouw zijn druk aan het verbouwen bij hun boerderij in Alting, Beilen. Vanwege de schaarste aan bouwmaterialen kwamen de twee uit bij een tweedehands houthandelaar in Hardenberg van wie ze de balken hebben gekocht.

Vijf woorden

Ze zijn negen meter lang en hebben op het breedste stuk een diameter van 40 centimeter. Op de zijkant staan met krulletters vijf woorden gegraveerd. Historisch en heel misschien wel uit de middeleeuwen, denkt de eigenaar.

"De balken komen volgens de houthandelaar uit een oude boerderij in Duitsland. Het is natuurlijk een beetje gek dat je een balk in een boerderij hebt waar een inscriptie in staat. Inscripties kom je normaal gesproken tegen in kerken of in overheidsgebouwen. Zijn theorie was dat de teksten nog uit een Duitse kerk komen. Die kerk is waarschijnlijk omstreeks 1800 gesloopt en dat toen de balken in de boerderij zijn gebruikt."

Moeilijk handschrift

Kampenhout en zijn vrouw kochten het ouderlijk huis van Kampenhouts ouders over. Die hebben ze helemaal over de kop gegooid. "Ik zeg ook wel eens: we zijn niet aan het verbouwen maar het is een renovatie", vertelt Kampenhout. "We willen de woning vergaand verduurzamen zodat het toekomstbestendig is."

Tijd om goed en aandachtig naar de balken te kijken hebben ze daardoor nog niet gehad. Plus, de balk hangt op twee meter hoogte en dat maakt het er niet makkelijker op. "De letters zijn gewoon erg lastig te lezen. Dat heeft deels te maken met het handschrift. Plus dat het hout ook wel verweerd is, het brokkelt ook wel een beetje af. We weten op dit moment niet wat er staat."

Voor wie tips of het het antwoord op het raadsel heeft, houdt Kampenhout zich aanbevolen.