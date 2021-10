Onderzoek: Stimuleer gasproductie uit kleine velden

Stimuleer de gasproductie uit kleine velden in Nederland. Die zijn een belangrijk element voor de gasvoorziening in Nederland. Dat schrijven Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns in een onderzoek van The Hague Centre for Strategic Studies.

De twee onderzoekers hebben namens het onderzoeksbureau een aantal aanbevelingen gedaan voor de overheid. Aanleiding is dat het kabinet van plan is om per 1 oktober volgend jaar te stoppen met de gaswinning in Groningen. Daarmee is de leveringszekerheid van gas geen gegeven meer volgens het bureau. Het betekent ook dat er meer gas geïmporteerd moet worden. Met de prijsstijging van gas is dat een probleem.

De onderzoekers raden aan om de productie uit kleine velden te stimuleren. "Het gaat niet om de kleine gasvelden in Drenthe specifiek, maar in heel Nederland", zegt Jilles van den Beukel. "Het gaat om een derde van de totale Nederlandse gasconsumptie." Niet produceren uit die kleine velden, betekent meer importeren. "Met name uit Rusland."

Daar zitten volgens Van den Beukel meerdere nadelen aan: financieel, leveringszekerheid en vanwege het klimaat. "Nederlands gas geeft relatief weinig uitstoot van broeikasgassen bij de productie en transport. Bij Russisch gas is dat veel meer."

Bevingen

Meer gasproductie uit kleine velden betekent volgens Van den Beukel niet meteen dat er meer bevingen komen. "Ik kan mij best voorstellen dat mensen ongerust zijn, maar het gaat om de afweging die een land maakt. Je moet een bepaald risico van bevingen op de koop toenemen."

Volgens hem is de kans op een beving bij een klein gasveld relatief klein. "Van de 500 kleine gasvelden in Nederland, hebben er dertig bevingen gegeven. Op dit moment gaat het nog om vijftien van de 300 kleine gasvelden in productie."

Van den Beukel stelt dat het best mogelijk is om de volledige Nederlandse gasproductie stop te zetten. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan vast, waarschuwt hij. De gasprijzen zijn de laatste tijd flink gestegen. "De prijs is nu 150 euro per megawatt uur. Dat is omgerekend naar olie 300 dollar per vat. Gigantisch veel."

Gasopslag Langelo

Naast het stimuleren van kleine gasvelden, stelt het onderzoek dat het ook verstandig is om de bestaande commerciële gasopslag in Langelo te behouden. En zo nodig zelfs uit te breiden. Het onderzoeksbureau schrijft dat de gasopslag in Langelo essentieel is voor de leveringszekerheid in de winter. Dit geldt ook voor de gasopslag in Grijpskerk en Bergermeer bij Alkmaar. In de gasopslag in Langelo kan 6 miljard kuub.

In het onderzoek wordt ook gepleit voor een minimale vulgraad van de gasopslag. Een aantal landen in Europa heeft al regelgeving ingevoerd die ervoor zorgt dat gasopslagen aan het begin van de winter goed zijn gevuld. Nederland laat dit volledig aan de markt over. De onderzoekers stellen minimaal 80 procent en "liefst 90 procent" per 1 oktober voor.