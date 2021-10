PvdA Hoogeveen: ‘Nu bezuinigen op buurthuizen keert later als een boemerang terug’

De gemeente Hoogeveen verlaagt vanaf volgend jaar de subsidie voor buurt- en dorpshuizen met veertig procent. In de jaren daarna wordt er nog verder bezuinigd. Oppositiepartij PvdA maakt zich ernstige zorgen over de plannen. "Buurthuizen zijn van ons, daar blijf je vanaf!"

In 2024 moeten alle bezuinigen zo'n 350.000 euro opleveren. "Buurt- en dorpshuizen zijn het cement van de samenleving", zegt PvdA-fractievoorzitter Lisa Schonewille. "Het kan ertoe leiden dat buurt- en dorpshuizen moeten sluiten. Het voorstel is voor ons onbespreekbaar."

'Leidt tot verloedering van dorp of buurt'

Donderdagavond gaat de raad het voorstel bespreken. Schonewille gaat ervan uit dat het bezuinigingsvoorstel niet wordt aangenomen. "Ik kan me niet voorstellen dat andere partijen geen waarde hechten aan de belangrijke functie van buurt- en dorpshuizen en geen moeite hebben met gedwongen sluiting."

Het bezuinigingsvoorstel moet daarom volledig van tafel, vindt ze. "Het dichtgooien van een buurt- of dorpshuis leidt tot verloedering van een dorp of buurt." Ook vreest ze dat het kloppend hart in een wijk verdwijnt door de nieuwe maatregelen. "Activiteiten zullen wegvallen en mensen raken uit beeld. Nu snijden in buurt- en dorpshuizen keert later als een boemerang terug."

Bezuiniging in fases

De gemeente wil bezuiniging in fases doorvoeren. Volgend jaar kort de gemeente met 50.000 euro op de beheerskosten. Dat geld wordt voornamelijk gebruikt voor klein onderhoud. In de twee jaren daarna wordt er nog eens drie ton bezuinigd. Dat bedrag bestaat vooral uit de grote klussen die de gemeente qua onderhoud uitvoert, zoals het repareren van een kapot dak. In de toekomst moeten verenigingen zelf dus voor die kosten opdraaien.

