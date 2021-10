Overvolle verloskamers: ouders steeds vaker naar ziekenhuis buiten Drenthe

Verloskundige Yvanka Bron van praktijk De Parel in Assen ziet een duidelijke stijging. "In 2020 moesten we over het hele jaar zes keer uitwijken naar Groningen, tot en met augustus van dit jaar hebben we dat al acht keer moeten doen. Een uitschieter was dat we drie bevallende vrouwen op één dag moesten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis."

Onzekerheid

Het reizen naar een ziekenhuis verder weg zorgt voor stress, zowel bij verloskundigen als bij de aanstaande ouders. "Zo had ik een moeder die met vroegtijdige voorweeën naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen kon, drie minuten bij haar vandaan. Maar na enige tijd zakten de weeën af, waardoor ze weer naar huis mocht. Deze vrouw was nog geen 24 uur thuis toen de bevalling alsnog begon. Maar in het WZA kon ze toen niet meer terecht, terwijl ze daar al min of meer gewend was. In allerijl moesten de aanstaande ouders alsnog in de auto naar het Martini Ziekenhuis in Groningen. Dat is echt niet fijn."

Tientallen andere verloskundigen herkennen het beeld dat Bron schetst. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe. Niet alleen in Drenthe, ook landelijk speelt dit probleem. Hoewel de ziekenhuizen in Assen en Emmen aangeven dat het niet komt door personeelstekort. "Door een babyboom is het ook hier op dit moment erg druk. Verloskamers liggen soms vol, waarna een zogenoemde volmelding volgt. Dit heeft niet direct te maken met personeelstekorten. Al zijn ook wij altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste en geschoolde collega's.", zegt Erwin Kikkers, woordvoerder van Treant Zorggroep.

Dashboard

Ook de sluiting van de kraamafdeling van de Treant-ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal wordt door het WZA als oorzaak genoemd. Om de druk op de geboortezorg zoveel mogelijk te verlichten, is er sinds enkele maanden een dashboard in gebruik genomen. Daarop geven ziekenhuizen de bezetting van de verloskamers door, zodat verloskundigen direct kunnen zien of er een kamer beschikbaar is of niet.

"Zeker als het druk is, heb je niet altijd tijd om de telefoontjes met aanvragen voor verloskamers aan te nemen. Verloskundigen kunnen nu in één oogopslag zien of we een beschikbare kamer hebben. Ze hoeven ons dan niet meer te bellen", zegt Marianne Gutterswijk. Zij werkt als verloskundige in het Asser ziekenhuis.

Nooit meer 'nee'

Vorig jaar opende het WZA een nieuwe afdeling: het Ouder & Kindcentrum. De drie verloskamers werden uitgebreid met één extra, waardoor ze hoopten nooit meer 'nee' te hoeven verkopen. Helaas komt dat door verschillende oorzaken dus wel voor.

Manon Rolink van het Ouder & Kindcentrum heeft daarom een tandje bijgezet: "Om de geboortepiek goed te kunnen opvangen, hebben we deze zomer tijdelijk extra personeel aangenomen. Daarnaast hebben we extra schoonmakers ingeschakeld, zodat we de verloskamers na een bevalling heel snel kunnen vrijgeven. Ook hebben we gebruik gemaakt van verloskundigen in opleiding om administratieve taken over te nemen."

'Piek niet in de hand'

Veel andere oplossingen ziet Rolink voorlopig niet. "De geboortepiek hebben we niet in de hand", vult Bron aan. "Het dashboard helpt al, maar voor de toekomst weet ik niet hoe we deze problematiek het beste kunnen oplossen." Zowel het WZA als Treant Zorggroep benadrukken dat er in acute situaties altijd plek is.