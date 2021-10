Politiebusjes door wasstraat in Emmen: 'We kregen telefoontjes wat er aan de hand was'

En dan staan er ineens negen à tien vieze politiebusjes in de autowasstraat van Maxi Wax in Emmen. Eigenaar Jef Schulte kan erom lachen. "Er komt wel eens politie hier om de auto te wassen, maar in zo'n groot aantal niet."

Op de sociale media van het bedrijf is vanmiddag meteen een berichtje geplaatst: 'Nee, lieve mensen, er is geen inval bij de Maxi Wax.' Schulte: "We hebben heel veel telefoontjes gekregen van mensen die vroegen wat er aan hand was. Er zijn hier in de buurt wel eens invallen geweest."

Oefening in de buurt

Maar dat is dus allemaal niet aan de hand. De politiebusjes hebben gewoon een schoonmaakbeurt nodig. "De politie heeft een oefening gehad hier in de buurt. De agenten hebben de auto's zelf gewassen in onze boxen. Ik heb ze even koffie aangeboden."

Schulte probeert ze nog een jaarabonnement aan te smeren, maar dat is niet gelukt. Hij lacht. "Ze komen uit de buurt van Nijmegen. Ze bleven hier drie dagen vanwege de oefening. Vanavond of morgen keren ze weer terug."