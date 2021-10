Popronde doet ook Drenthe weer aan: livemuziek op tientallen plekken

De Popronde, 'het grootste reizende muziekfestival van Nederland', laat dit jaar ook weer bands in Drenthe optreden. In Assen weliswaar nog in aangepaste vorm op twee plekken, maar in Emmen en Meppel klinkt vanaf tientallen podia weer livemuziek.

Tijdens de Popronde treden tientallen veelbelovende live-acts op in cafés, theaters, kerken en clubs in het centrum van een stad. In september, oktober en november doet het festival 41 steden aan, waaronder drie in Drenthe. Vorig jaar ging het rondtrekkende evenement door corona niet door. Dit jaar zijn er aanpassingen in de opzet, zoals een passe partout-ticket en een polsbandje in combinatie met de coronacheck.

Assen: maar twee locaties

Assen is de gastheer op donderdag 14 oktober, maar in plaats van allerlei kroegen in het centrum, moet de Popronde zich beperken tot twee locaties: theater De Nieuwe Kolk en podium Zuidhaege.

"Toen alle evenementen weer op groen licht gingen, bleef er minder tijd over om de Popronde voor bepaalde steden te organiseren", laat woordvoerder Chris Moorman van Popronde weten. "Voor Assen hebben we nu een programma op twee mooie plekken."

Emmen en Meppel als vanouds

Anders is dat in Emmen op donderdag 4 november, waar de kroegen weer stonden te springen om bands te ontvangen. Moorman: "Dat is heel mooi. Daar is het weer als vanouds, eigenlijk. Iedereen wil graag meedoen." Twaalf locaties bieden een podium, waaronder het Atlas theater en café De Drie Paardjes, maar bijvoorbeeld ook muziekzaken, kledingwinkels en de Grote Kerk.

In Meppel is de organisatie nog in volle gang, daar komt Popronde op zondag 21 november langs. "Onder kroegeigenaren werd er veel gesproken over de checks bij de entree", vertelt organisator Jan Huisstra. "We hebben nu zeven locaties waar we kunnen programmeren, daar komen misschien nog een paar bij. We proberen zoveel mogelijk te plannen in het centrum." Het programma van Meppel moet halverwege oktober rond zijn.

Flexibel organiseren

De organisatie van de Popronde is blij dat de evenementen weer door kunnen gaan, maar met de veranderende maatregelen is het wel veel schakelen, laat Moorman weten. "Voor de ene stad hebben we minder voorbereidingstijd dan voor de andere."

De editie van dit jaar begon vorige maand nog met de anderhalvemetermaatregel en geplaceerde concerten, maar is nu bijna als vanouds. "In Drenthe kunnen de mensen dus ouderwets bands kijken en daarbij dansen. Wel vragen we mensen bij de eerst bezochte locatie of de infostand om een coronacheck en legitimatie, voordat ze hun polsbandje ontvangen", laat Moorman weten.