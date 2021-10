'Tweede Kamer geeft krachtig signaal naar IMG met aangenomen motie'

Als het aan datzelfde IMG ligt, geldt voor het overgrote deel rondom de gasopslag Langelo het wettelijk bewijsvermoeden (zie kader) niet meer. De Drentse Mulder noemt dit juridisch misschien kloppend, maar toch vindt ze het niet deugen. Samen met collega Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) diende ze dan ook een motie in.

In de motie wijzen Mulder en Grinwis erop dat onderzoeksinstituut Deltares twijfels zet bij een eerder onderzoek van TNO en de TU Delft. Op basis van dat rapport werd het gebied waarin het wettelijk bewijsvermoeden geldt drastisch ingeperkt.

Verder stellen de Kamerleden dat beide rapporten een verband tussen schades en de gasopslag niet kunnen uitsluiten. Zolang dit niet met zekerheid kan worden gesteld, vinden Mulder en Grinwis dat de minister er bij het IMG op aan moet dringen te wachten met het inperken van dit gebied.

Dat alle 150 Kamerleden de motie van het duo steunden, zegt volgens Wisse Hummel van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een genoeg. "Dit is een superkrachtig signaal. Ook naar het IMG."

Het wettelijk bewijsvermoeden houdt in het geval van de gaswinning in dat gedupeerden niet zelf hoeven te bewijzen dat de schades door die gaswinning/gasopslag veroorzaakt zijn. In grote gedeelten van Groningen geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Wanneer er sprake is van schade, kan de gedupeerde dit melden zonder dat hij of zij dit zelf dient te bewijzen. Het is dan aan de NAM om te weerleggen dat de schades van gasopslag of gaswinning komen.

In Drenthe gold dit wettelijk bewijsvermoeden ook heel even, maar de contouren zijn door het IMG verlegd. Hierdoor vallen veel gedupeerden buiten de boot. De lokale en regionale bestuurders in Drenthe hopen dat de minister bij het IMG aandringt op een terugkeer van het wettelijk bewijsvermoeden in Drenthe.