Borger-Odoorn investeert volgend jaar bijna 1,5 miljoen euro

De gemeente Borger-Odoorn gaat volgend jaar voor bijna 1,5 miljoen euro investeren. Dat bleek vanmiddag tijdens de presentatie van de begroting voor 2022, in het gemeentehuis in Exloo.

Het college is dan ook optimistisch gestemd, na een aantal financieel moeilijke jaren. "Dit is hoopvol. Toen we begonnen in 2018 aan deze bestuursperiode, hing de vlag er anders bij. Dat we het nu hebben weten om te draaien, ook met de coronacrisis erbij, daar zijn we blij mee", zegt wethouder Nynke Houwing.

Lasten toch omhoog

Zoals het nu lijkt, houdt de gemeente bijna 450.000 euro over in 2022. Toch gaan de lasten van de inwoners met gemiddeld 1,5 procent omhoog. Dan gaat het om de riool- en afvalheffing en de onroerende zaakbelasting (ozb). Dit betekent een gemiddelde lastenstijging van 13 euro per inwoner.

"Dit gaat omhoog omdat wij het beleid hebben dat kostendekkend moet zijn", legt Wind uit. "De ozb-verhoging van 1,75 procent is een structurele maatregel die wij altijd doorvoeren."

Meevallers

Ook lijkt de herziening van het Gemeentefonds positief uit te pakken voor Borger-Odoorn. "Dat is een traject dat al tweeënhalf jaar loopt en nog niet is afgerond. Dat leek heel negatief uit te pakken voor de plattelandsgemeenten, die er 50 tot 100 euro per inwoner op achteruit zouden gaan. Nu lijkt het dat wij 46 euro per inwoner erbij krijgen en dat de lobby die we met plattelandsgemeenten zijn gestart geholpen heeft", verklaart Wind. Toch houdt de gemeente een slag om de arm, omdat de besluitvorming nog niet definitief is. Dit voordeel is daarom ook nog niet meegenomen in de begroting.

Daarnaast krijgt Borger-Odoorn volgend jaar nog eens 600.000 euro extra, vanwege de uitgaven die het rijk maakt. Dat heeft te maken met de zogeheten trap-op-trap-af systematiek. Als het rijk meer geld uitgeeft, krijgen ook gemeenten en provincies meer geld. Daarnaast komt er 1,7 miljoen euro vanuit het rijk voor de tegemoetkoming van de kosten die de gemeente maakt voor jeugdhulp. Doordat er steeds meer taken vanuit het rijk overgeheveld werden naar gemeenten, rezen de kosten de pan uit.

"Daar hebben we hard voor geknokt", zegt wethouder Albert Trip. "Maar het lijkt erop dat we de 1,7 miljoen euro niet helemaal nodig hebben. Maar de vergrijzing geeft ons wel kopzorgen. De Wmo-kosten lopen steeds verder uit de klauwen. Daar hebben we een extra buffer voor nodig om dat op te vangen. We blijven ook hard strijden om hier compensatie voor te krijgen."

Sportpark Odoorn

Daarnaast hoopt de gemeente in de zomer van 2022 te kunnen beginnen met de aanpak van het sportpark in Odoorn. Daar wordt volgend jaar 850.000 euro voor uitgetrokken. "Dat betekent een ton voor de aanpak van de grond. De aanleg van de velden, etcetera. Ruim zeven ton is voor het gebouw. Daar moeten kleedkamers komen, een scheidrechtershok, enzovoort. Daar komt nog 50.000 euro bij voor de projectbegeleiding."

Ook wordt er geïnvesteerd in wegen en fietspaden. Zo staat staat de aanpak van de Valtherweg-Exloërweg op het programma, net als het Dwarsdiep/de Dwarskade in Nieuw-Buinen. Ook is het aanpakken van het Zuiderdiep in Drouwenermond in voorbereiding. Daarnaast worden er diverse bruggen aangepakt en komt er een ouderenadviseur.

Ook komt er een adviseur openbare orde en veiligheid bij. Uit een onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeente blijkt dat de capaciteit van de gemeente niet in verhouding is het met werk dat er ligt. Deze adviseur gaat zich vooral richting op ondermijning.

'Genoeg knoppen om aan te draaien'

Daarnaast wil Borger-Odoorn de dienstverlening en communicatie aanpakken. Daar wordt 100.000 euro voor uitgetrokken. Voor het aanpakken van de ambtelijke taal in onder meer de brieven, wordt 30.000 euro voor gereserveerd. "We krijgen vooral van laaggeletterden terug dat de brieven moeilijk te begrijpen zijn", aldus Trip. Daarnaast wordt er voor 40.000 euro geïnvesteerd in de aanpak van laaggeletterdheid.

Om investeringen in de toekomst mogelijk te maken, wordt er 500.000 euro geïnvesteerd in het meerjarenplan. Dit houdt in dat van dit geld in ieder geval de kapitaallasten van die investeringen van dat geld betaald kunnen worden. "In totaal ligt er voor de komende jaren voor 40 miljoen euro aan investeringen op de plank", zegt Wind. "Maar dat is aan de gemeenteraad. Er kan nog aan genoeg knoppen gedraaid worden."

De gemeenteraad vergadert op 4 november over de begroting van 2022.