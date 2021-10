Asielzoekers slapen op stoelen door plotselinge toeloop in Ter Apel

Afgelopen nacht hebben honderden asielzoekers op stoelen en stretchers geslapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Dat zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie bevestigt dat er dergelijke problemen zijn, maar wil geen aantallen noemen. "Er is opeens een enorme toeloop, maar het precieze getal doet er niet toe", zegt ze tegen Nieuwsuur.

Asielzoekers moeten zich in Ter Apel melden bij aankomst in Nederland en mensen die aan het einde van de dag nog niet geregistreerd zijn komen in de nachtopvang terecht. Die opvang zat afgelopen nacht zo vol dat mensen geen bed konden krijgen.

Op de grond

Broekers-Knol benadrukt dat 11.000 zogenoemde statushouders nog in asielzoekerscentra zitten, terwijl ze eigenlijk daar al weg zouden moeten zijn. "Dat maakt het lastig om nieuwe mensen op te vangen." Op dit moment zitten alle reguliere opvanglocaties in Nederland vol."

Volgens de demissionair staatssecretaris is het niet zo dat het systeem is vastgelopen. "Er kan op een gegeven moment een piek zijn en dat is op dit moment aan de orde."

Druk op aanmeldcentrum

Broekers-Knol laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de noodopvang van Afghaanse asielzoekers in Ede verlengd wordt, ook wordt Marine Etablissement in Amsterdam weer in gebruik genomen op reguliere asielzoekers op te vangen. Directe aanleiding voor de maatregelen is de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Het is niet voor het eerst dat er dit soort problemen zijn in het aanmeldcentrum Ter Apel. Ruim een jaar geleden moesten asielzoekers soms op de grond slapen in tijdelijke paviljoens. Er werden toen extra bedden neergezet.