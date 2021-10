Brand verwoest pand met meerdere bedrijven in Klazienaveen

Rond elf uur leek volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) het vuur onder controle. "Maar we durven nog geen brandmeester te geven omdat we niet zeker weten hoe het in de overige bedrijven is op dit moment. Wel onder controle, maar nog geen brandmeester", liet hij weten. Volgens de woordvoerder zijn meerdere bedrijven in het gebouw door de brand verwoest. Inmiddels is het sein brand meester wél gegeven.

Bekijk hieronder het gesprek met de woordvoerder van de VRD over de brand.

In het pand waren meerdere bedrijven gevestigd. Het zou onder meer gaan om houtbewerkingsbedrijven. De brandweer schaalde op naar 'zeer grote brand'. Daarom kwamen meerdere wagens van verschillende korpsen naar Klazienaveen om de brand te blussen. "Het gaat om een groot pand en om de brand tegen te houden, hadden we veel slagkracht nodig. Daarom hebben we opgeschaald naar zeer grote brand."

Volgens een buurman van het pand gaat het om zo'n vijf of zes bedrijven. "En ik tel zo'n zeven brandweerauto's. Er is geen houden meer aan", vertelde hij eerder op de avond. Enexis is ter plaatse om het gas af te sluiten zodat de brand sneller onder controle is.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.