Drents Museum in startblokken voor opening Frida Kahlo

"Ik denk dat dit de meest unieke Frida Kahlo-expositie ooit is", vertelt een trotse museumdirecteur Harry Tupan vandaag tijdens de perspresentatie.

Unieke collectie

"Ja, en als ik dat zeg dan denk je natuurlijk: dat is makkelijk, de directeur wil gewoon veel bezoekers in zijn museum hebben", komt Tupan later terug op die opmerking. Een slager die zijn eigen vlees keurt is zeer waarschijnlijk ietwat partijdig, maar volgens Tupan is de collectie die nu onder zijn dak staat oprecht bijzonder.

"We hebben de twee grootste Frida Kahlo-collecties ter wereld nu hier. Dat zijn de schilderijen en tekeningen van Museo Dolores Almedo en haar persoonlijke bezettingen van Museum Frida Kahlo. Die twee samen maken dat we het complete verhaal vertellen, en dat is voor het eerst in de geschiedenis."

Brief

Die collectie naar Assen krijgen was een behoorlijk klus. Eentje van de lange adem. Al ruim tien jaar geleden stuurde Tupan een brief naar zijn collega's in Mexico met de vraag of de Kahlo-collectie naar Nederland kon komen. Na een tweede brief en wat aandringen volgde er eindelijk een reactie vanuit Mexico-Stad.

"Dat was eigenlijk een lauwwarme reactie waarin stond: fijn dat je geschreven hebt, maar we zitten vol", vertelt Tupan. Volgens de museumdirecteur is Frida Kahlo 'hot' en reist haar collectie de hele wereld over. Assen moet dus maar even wachten.

In 2019 reist Tupan samen met de hoofdconservator van het Drents Museum naar Mexico om daar met zijn collega's te praten over de collectie. "Ze vonden het bijzonder dat wij persoonlijk langs kwamen. Ik denk dat dat doorslaggevend is geweest." Uiteindelijk komt de bevestiging: Frida Kahlo komt naar Assen.

Een schilderij van Kahlo over het ernstige busongeluk dat ze had (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Frida Kahlo

Kahlo wordt geboren in 1907 in Mexico-Stad. Op 6-jarige leeftijd krijgt ze polio waardoor ze mank door het leven gaat. Op haar 18de raakte ze zwaargewond bij een busongeluk. Een stuk metaal van een leuning doorboort haar lichaam. Ze overleeft het ongeluk, maar heeft de rest van haar leven veel pijn.

Tijdens de twee jaar durende revalidatie ligt ze vooral veel op bed. Ze kan niet veel, maar schildert wel. "Alles wat ze meemaakte schilderde ze", legt hoofdconservator Annemiek Rens uit. "Ze heeft heel intieme portretten gemaakt."

Identificeren

Het Drents Museum wil met de tentoonstelling het levensverhaal van Kahlo vertellen. "Het is zo ontzettend divers. Het gaat over thema's als gender, invaliditeit en vrouw zijn. Dat komt allemaal terug in haar werk. En die thema's zijn ook vandaag de dag heel actueel", aldus Rens.

Volgens de hoofdconservator zullen veel bezoekers zich identificeren met het verhaal van Kahlo. Daarbij benadrukt museumdirecteur Tupan dat het werk van de Mexicaanse kunstenares perfect bij het museum past: "Ons museum is van de figuratie. Kunst die zich ontleent aan de werkelijkheid. Frida Kahlo is een figuratieve kunstenaar pur sang."

"Qua diversiteit en inclusiviteit is zij het grote, lichtende voorbeeld en een grote bron van inspiratie voor de jeugd", aldus Tupan.

Korsetten die Frida Kahlo droeg (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Kunst en economie

Het Drents Museum en heel Assen pakken flink uit met de expositie. Behalve de tentoonstelling is er ook een podcast over de kunstenares, een boek over haar werk, zijn er muurschilderingen in de binnenstad en komt er een groot beeld van Kahlo aan de kop van de Vaart.

"Ik vind het heel belangrijk dat de kunst en economie elkaar hier in Assen verstevigen. Want er komen veel mensen naar Assen, maar die moeten niet alleen naar het museum of de stad in, maar ook heel Drenthe bezoeken", legt Tupan uit.

Bezoekers

Tupan is optimistisch over het aantal bezoekers dat het museum met deze expositie wil trekken: "Minimaal 150.000 schat ik in. Maar ik denk dat we er ver overheen gaan", aldus de directeur.

Maar goed, gezien het bijzondere coronajaar dat het museum achter de rug heeft is het afwachten wat de toekomst te bieden heeft. "We hebben een rampjaar achter ons liggen. Dus je weet niet wat er gaat komen. Maar het verhaal dat we nu gaan vertellen brengt mensen van heinde en ver hierheen."

Om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven om de expositie te bezoeken verruimt het Drents Museum de openingstijden. Het gaat zeven dagen per week een uur eerder en ook een uur langer open (10.00-18.00) en op vrijdag is het museum tot 22.00 uur te bezoeken.

Twee koninginnen

De eerste officiële bezoeker is een bijzondere: morgen opent Koningin Máxima officieel de tentoonstelling. "Dan hebben we hier twee koninginnen. Koningin Máxima en koningin Frida. Ik denk dat ze wel een beetje hetzelfde temperament hebben vanwege hun achtergrond", aldus Tupan.

"En het is vooral heel mooi voor alle mensen in Drenthe dat de koningin zoveel waarde geeft aan dit project dat ze dit met ons wil gaan bekijken morgenmiddag." De opening met Koningin Máxima is live te volgen op RTV Drenthe tussen 13.15 en 15.00.

Ook zendt RTV Drenthe morgenavond een documentaire uit over het leven en de kunstwerken van Frida Kahlo. RTV Drenthe-verslaggever Annelies Hemeltjen reisde in 2020 naar Mexico op zoek naar het verhaal achter de kunstenares.

Lees ook: