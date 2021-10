Djammen: Rapper Kurki is net begonnen en het smaakt naar meer

Al ver voor Kurki voet zette op de Drentse bodem maakte zijn opa Peter Linker vele kroegen, zalen feesten en partijen muzikaal onveilig.

Echte Assenaar

Net als zijn opa is ook Koen gebonden aan de Drentse hoofdstad. "Geboren en getogen in Assen", vertelt Koen Poelstra trots. "Ik ben al lang met muziek bezig. Dat begon met schrijven met mijn broer." Het was volgens Kurki vooral voor de lol en weinig serieus. Maar toen ging het roer om. "Op een dag dacht ik: nou, laat ik een keer wat uitbrengen. En dat is goed in de smaak gevallen toen."

Het feit dat andere mensen zijn muziek konden waarderen deed Koen Poelstra goed. "Ik vind het gewoon leuk om te doen, muziek. En als mensen om mij heen het dan ook nog leuk vinden... Ja, zo simpel is het voor mij."

Hiphop in Drenthe

Hiphop, urban en r&b zijn in Drenthe niet de meest populaire stromingen en het is volgens Poelstra dan ook niet makkelijk om vaste voet aan de grond te krijgen binnen dat genre. "Hiphop is denk ik een klein stukje van Drenthe. Als je naar het Westen gaat, dan leeft dat meer." Volgens de rapper is de doelgroep hier kleiner, maar dat betekent niet dat de doelgroep er niet is."

Muziek maken is niets nieuws voor Kurki, maar optreden is een ander verhaal. "Dit is mijn tweede keer dat ik iets live laat horen", vertelt hij over zijn optreden bij Djammen.

Eerder al speelde Kurki op het bevrijdingsfestival. "Dat is wel wat anders dan lekker in de studiootje zitten." Hij is blij dat hij toch de stap gemaakt heeft om met zijn muziek naar buiten te treden. "Ik kan het ook niet doen, maar ja, wat leer je daarvan? Niks. Of het nu goed of fout gaat: je leert ervan."

Muziek maken

Naast rappen leert Kurki ook om zelf muziek te produceren, want hij wil zoveel mogelijk nummers uitbrengen de komende tijd. Produceren echter valt hem nog niet mee. "Produceren is echt een vak op zich. Ik kan het wel, alleen ik moet eigenlijk een goede producer hebben die met mij samen wil werken." Het uitbrengen van muziek mag dan nieuw zijn voor Koen, maar nummers maken deed hij altijd wel en daar stopt hij sowieso niet mee. "Er gaan nummers aankomen. Honderd procent."

