Bij 1 op de 5 Drenten staat er iedere dag vlees op het menu

Hollandse hap met een gehaktbal, een rijstgerecht met kip of toch liever met tofu? Een grote meerderheid van de Drenten eet wekelijks meerdere dagen vlees en vis, 4 procent is juist vegetariër. Dat blijkt uit enquête-onderzoek van LocalFocus in samenwerking met Kieskompas.

Vorige maand legden de onderzoekers landelijk aan bijna 20.000 respondenten de vraag voor op hoeveel dagen in de week zij vlees of vis eten tijdens het avonddiner, de lunch of tussendoor? Van de Drenten die hierop antwoord gaven, gaf 4 procent aan dit 'nooit' te doen, ruim 12 procent antwoordde één of twee dagen per week vlees te eten.

De meeste Drenten leggen meerdere dagen per week een stuk vlees of vis op hun bordje. Bijna 30 procent doet dat drie of vier dagen per week, een iets hoger percentage (31,3) vijf of zes dagen. Ruim een op de vijf Drenten eet iedere dag vlees of vis.

Landelijk

Landelijk zijn er relatief meer vegetariërs dan in Drenthe: bijna 6 procent. Utrecht en Noord-Holland voeren met ruim 8 procent de lijst aan. Flevoland lijkt het meest verdeeld: de provincie staat op de derde plek qua aandeel vega's maar telt óók de meeste dagelijkse vleeseters.

Vrouwen kiezen er veel vaker voor om volledig vegetarisch te zijn dan mannen: bijna negen procent van de vrouwen eet geen vlees of vis, tegenover ruim drie procent van de mannen. Ook zijn hoogopgeleiden meer dan dubbel zo vaak vegetariër dan lageropgeleiden, blijkt uit het enquête-onderzoek.