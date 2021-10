Wat vind jij: Elke dag vlees of vis eten is niet meer van deze tijd

De schijf van vijf, daar zijn we allemaal mee opgegroeid. Vlees of vis behoorden decennialang tot een vast onderdeel van de warme maaltijd.

Inmiddels is het minder standaard geworden. Veel meer mensen eten vegetarisch of veganistisch of slaan vlees bewust één of enkele dagen per week over. Daarbij speelt mogelijk mee dat nu bekend is dat dagelijks vlees eten helemaal niet zo gezond is als vroeger werd gedacht én dat minder vlees eten leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen.

Wat vind jij?

Uit onderzoek blijkt dat bij één op de vijf Drenten wel dagelijks vlees of vis op het menu staat. Wat vind jij? Zou jij ook geen dag zonder kunnen of is het hopeloos ouderwets, nu de supermarkten vol liggen met alternatieven?

