Serie over duo dat spoor van ellende achterliet in Drenthe en Overijssel

Er komt een serie gebaseerd op het verhaal van gangsterduo Enise B. en Antonio Marcos van der P. dat begin 2014 een spoor van ellende achterliet in Zuidwest-Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant. Het duo werd destijds ook wel vergeleken met het Amerikaanse stel Bonnie & Clyde en dat is dan ook de titel van de serie die Videoland gaat uitzenden, meldt RTV Oost.

Van der P. en zijn vriendin Enise B. bedreigden, mishandelen, gijzelden en beschoten slachtoffers tijdens hun rooftocht die in 2014 begon in Echten en eindigde in de Duitse stad Schwerte, ten zuiden van Dortmund.

Spoor van ellende

In Drenthe werd en man uit Ruinen bij Echten met geweld van zijn auto beroofd en meegenomen in de kofferbak, waar hij uit wist te ontsnappen. Daarna drong het duo het huis van een vrouw in Meppel binnen. Die werd urenlang opsloten, gestoken en geslagen en uiteindelijk meegenomen naar Flevoland, waar de twee haar in de buurt van de Oostvaardersplassen achterlieten.

Daarna schoten de twee onder meer op een man op een camping bij Enschede neergeschoten en gijzelden ze een gezin in een boerderij en ook in een vakantiewoning in Noord-Brabant werden mensen van hun vrijheid beroofd. Van der P. werd door de rechtbank in Assen in 2015 veroordeeld tot zestien jaar cel en accepteerde zijn straf. Enise B. kreeg twaalf jaar cel. Zij vocht haar straf aan tot aan de Hoge Raad, maar die liet het vonnis in stand.

Op de vlucht

Het duo heeft als inspiratiebron gediend voor de serie Bonnie & Clyde, die vanaf 4 november te zien is op Videoland. De 30-jarige Dilan Yurdakul, bekend van GTST, heeft de verhaallijn bedacht en speelt de rol van Enise B. Haar vriend wordt volgens RTV Oost gespeeld door Yannick Jozefszoon. De hoofdpersoon, die net als B. van Turkse afkomst is, besluit na een verlofbezoek aan haar familie niet terug te keren naar de gevangenis, waar ze nog een paar maanden moet zitten.

Ze slaat met haar getraumatiseerde vriend op de vlucht. Om te kunnen overleven, plegen de twee steeds zwaardere delicten. Al snel wordt het duo bekend te staan als de Bonnie & Clyde van de Lage Landen.

