Industrieconcern VDL deels plat door cyberaanval

Industrieconcern VDL Groep, met locaties in Emmen en Roden, is getroffen door een cyberaanval. Het gaat volgens een woordvoerder om een aanval "die de algehele bedrijfsvoering raakt", meldt de NOS. Er kan bijvoorbeeld niet worden gemaild.

Onder het concern, waarvan het hoofdkantoor in Eindhoven staat, vallen 105 bedrijven, ook in Azië en Amerika. VDL Groep zegt tegen de NOS dat alle bedrijven zijn geraakt, maar niet allemaal in dezelfde mate. Wel is duidelijk dat bij verschillende bedrijven niet of maar voor een deel kan worden geproduceerd.

Het is niet duidelijk of het gaat om een ransomware-aanval, met gijzelsoftware. De aanval wordt onderzocht en het bedrijf verwacht later met meer informatie te komen.

Verdeeld over negentien landen werken ruim 15.000 medewerkers voor VDL. Het bedrijf is actief op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van toeleveringen, bussen en eindproducten. Ook zet VDL bij VDL Nedcar in het Limburgse Born personenauto's in elkaar. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.