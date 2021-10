Prijzen Drentse huizen blijven stijgen, aanbod blijft dalen

In het derde kwartaal van dit jaar zijn huizen in Drenthe opnieuw boven de vraagprijs verkocht. Wel zijn er minder huizen verkocht ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van makelaarsvereniging NVM.

In Noord- en Zuidoost-Drenthe wisselde 82 procent van de huizen boven de vraagprijs van eigenaar. In Zuidwest-Drenthe ging 69 procent van de huizen boven de vraagprijs van de hand.

Bekijk hieronder hoe het in de rest van Nederland gesteld is met de verkoopprijs:

In Noord-Drenthe ging een huis gemiddeld voor 381.000 euro van de hand. Dat is ruim 24 procent meer dan het jaar daarvoor. Ook in Zuidwest-Drenthe steeg de prijs ook zo'n 24 procent. De huizenprijs is in die omgeving gestegen naar gemiddeld 356.000 euro.

In Zuidoost-Drenthe steeg de huizenprijs iets minder hard. Ruim 19 procent naar een bedrag van 307.000 euro.

Bekijk hieronder hoe de ontwikkeling van de verkoop gaat:

Het aanbod daalde in Zuidwest-Drenthe het meest. Zo'n 45 procent minder aanbod van huizen ten opzichte van een jaar eerder. In Zuidwest-Drenthe werd ruim 26 procent minder huizen verkocht dan een jaar eerder.

Het aantal verkopen daalde in Noord-Drenthe het meest, er zijn in het derde kwartaal van dit jaar zo'n 33 procent minder huizen verkocht ten opzichte van 2020. Het aanbod was bijna 44 procent minder. In Zuidoost-Drenthe zijn zo'n 22 procent minder huizen verkocht ten opzichte van een jaar ervoor, het aanbod was bijna 38 procent minder.

Landelijke cijfers

Ook landelijk bleven de prijzen voor koopwoningen onverminderd hard stijgen. Voor een bestaande woning werd landelijk in het derde kwartaal gemiddeld 19 procent meer betaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De prijs van een nieuwbouwwoning steeg op jaarbasis met 14 procent. Verder daalde het woningaanbod in een jaar tijd met 44 procent.

De gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande woning steeg landelijk de voorbije maanden naar 419.000 euro. Voor een nieuwbouwwoning moet in doorsnee 455.000 euro worden betaald. De NVM merkt verder op dat het aantal verkochte woningen in Nederland opnieuw is afgenomen. In totaal werden 32.000 huizen verkocht. Dat betekende op jaarbasis een daling met 29 procent en het laagste aantal in zes jaar tijd. Aan het einde van het kwartaal stonden 16.500 woningen te koop. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de metingen in 1995.

