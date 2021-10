Onderzoek in Assen moet bedrijventerreinen wapenen tegen extreem weer

"Omdat bedrijventerreinen vaak aan de rand van de stad liggen, kan het een heel mooie kans zijn om te vergroenen," zegt Allard Roest, onderzoeker bij de Hanzehogeschool. "Dit kan ook risico's van extreem weer verderop in de stad oplossen."

Toekomstbestendig

Op het Stadsbedrijvenpark in Assen plaatst Roest pal naast een loods van ingenieursbureau TAUW in Assen een weerstation. Het station bestaat uit een houten paal met daarop verschillende attributen om luchttemperatuur, windsnelheid en -richting en de hoeveelheid neerslag te meten.

Op vijf bedrijventerreinen in Noord-Nederland staat nu zo'n weerstation. Daarmee verzamelen de onderzoekers twee jaar lang data over het weer. Daarna bekijken ze wat er nodig is om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken met het oog op klimaatverandering.

Roest: "We willen inzicht krijgen in hoe het opwarmt als het extreem heet is en hoe nat het wordt als het hard regent. Daar proberen we dan met bedrijven een oplossing voor te vinden."

Dak ingestort

Door klimaatverandering hebben we steeds meer last van extreem weer. Op bedrijventerreinen kan dit een risico vormen. In 2018 bezweek na een grote regenbui bijvoorbeeld het dak van een autodealer in Assen. Maar ook hitte is een probleem.

In Assen ligt het Stadsbedrijvenpark bijvoorbeeld dicht tegen het centrum aan. Roest: "Omdat hier zoveel steen is kan het heel warm worden. Dit kan uitstralen naar de rest van de stad."

'Groen dak'

Bij een bedrijventerrein denk je al gauw aan een gebied met veel bebouwing en steen. Als het aan de onderzoekers ligt wordt dat in de toekomst misschien anders. Ze hebben verschillende ideeën om bedrijventerreinen te vergroenen. "Een van mijn favorieten is het groene dak. Dat is een soort spons die veel water kan opnemen en dat langzaam weer kan afgeven. Daarnaast isoleert het ook erg goed."

Een andere maatregel kan zijn om tegels eruit te halen en meer groen en bomen te plaatsen. "Dan wordt het voor werknemers ook meteen een leukere plek om te wandelen."

Bedrijventerreinen zijn vaak volgebouwd en een gemeente heeft daar weinig publieke grond waar ze iets mee kunnen doen. Dus komt de klimaatadaptatie in deze gebieden voor een groot deel op bedrijven neer. "Met dit project gaan we in gesprek met die bedrijven en proberen we inzichtelijk te krijgen wat ze er precies aan kunnen doen", aldus Roest.

Bekijk hier onze reportage over klimaatadaptatie op Stadsbedrijvenpark Assen: