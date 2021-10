Zes jaar geëist voor verkrachten stiefdochter: meisje werd zwanger

Tegen een 42-jarige man uit de gemeente Coevorden is zes jaar cel geëist, omdat hij zijn stiefdochter meerdere keren heeft verkracht. Het meisje was 12 jaar toen het misbruik begon. Ze moest op haar 13e een abortus ondergaan. Uit DNA-onderzoek bleek dat ze zwanger was van haar stiefvader.

In april dit jaar zag de moeder van het meisje dat haar dochter vaak moest overgeven. Ze maakte zich zorgen en ging met haar naar de dokter. Het meisje bleek zestien weken zwanger. "Alsof de bodem onder je voeten wordt weggeslagen", zei de moeder vanochtend in haar slachtofferverklaring in de rechtbank in Assen.

Onder het bed

Het meisje vertelde bij de politie dat ze al een jaar lang door haar stiefvader werd misbruikt. Dit gebeurde thuis, in een klein dorp in de gemeente Coevorden, wanneer haar moeder naar haar werk was. De man kwam telkens vroeg in de ochtend haar slaapkamer binnen en vergreep zich dan aan haar. Het kind probeerde hem vaak van zich af te duwen of draaide zich van hem af. Soms kroop ze onder het bed, in de hoop dat hij dan weg zou gaan.

De man zit sinds april vast en bekende toen hij werd geconfronteerd met de zwangerschap. Hij bouwde het seksueel contact rustig op en dwong haar niet, zei hij. Volgens de officier van justitie had de man alleen maar oog voor zijn eigen lustgevoelens en maakte misbruik van het overwicht dat hij als stiefvader had. Hij gebruikte geen condoom, waardoor hij haar volgens de aanklaagster blootstelde aan het risico dat ze zwanger zou raken.

Hogere strafeis

De man is door een psycholoog onderzocht. Die stelde geen stoornissen vast en verklaarde de man volledig toerekeningsvatbaar. Verkrachting is de zwaarste variant van seksueel misbruik van een minderjarige, zei de officier. Er staat officieel vier jaar cel op. De officier eiste een hogere straf, omdat de man het meisje meermalen verkrachtte en zij uiteindelijk een abortus moest ondergaan.

De aanklaagster vindt dat het kind in de toekomst tegen de man moet worden beschermd. Daarom ook een contactverbod van vijf jaar. Op 21 oktober doet de rechtbank uitspraak.