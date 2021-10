TT van Assen op 26 juni 2022 op voorlopige kalender MotoGP

De motorcoureurs bezoeken volgend jaar twee nieuwe circuits, in Indonesië en Finland. Het is de bedoeling dat de eerste Grote Prijs van Indonesië op 20 maart wordt verreden en de GP van Finland op 10 juli. Beide landen hebben nieuwe circuits aangelegd. Finland organiseerde in 1982 voor het laatst een grand prix in de WK wegrace, Indonesië in 1997.

Het seizoen wordt traditioneel afgesloten in Valencia, op 6 november 2022. Het huidige seizoen telt achttien grands prix. De Fransman Fabio Quartararo, eind juni winnaar van de TT van Assen, kan eind deze maand in Misano de wereldtitel in de MotoGP al binnenhalen. De Yamaha-coureur heeft na vijftien races een voorsprong van 52 punten op de Italiaan Francesco Bagnaia.