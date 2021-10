Geweld bij boerenprotesten in Groningen: tot 100 uur werkstraf geëist

Tegen de 32-jarige akkerbouwer en paardenpensionhouder Arjen Schuiling uit Tynaarlo eiste het Openbaar Ministerie (OM) een werkstraf van honderd uur. Twee Groningse boeren hoorden allebei een werkstraf van zestig uur tegen zich eisen. De boeren worden verdacht van geweldpleging en opruiing.

Voor Schuiling was het bijwonen van het boerenprotest beladen. Het was die dag precies acht jaar geleden dat zijn vader zelfmoord pleegde, omdat hij het boerenbestaan niet meer zag zitten door veranderende regelgeving. "Je komt het vaker tegen, het is een ondergesneeuwd probleem", zei hij in de rechtszaal. Om aandacht te vragen voor de moeilijkheden waar boeren tegen aanlopen, ging hij die dag naar Groningen, niet om chaos te veroorzaken of geweld te plegen.

Met de trekker naar Groningen

Zo'n 1500 boeren kwamen die dag naar het provinciehuis van Groningen om te protesteren. De sfeer werd grimmig. Een trekker reed op de Vismarkt dwars door de hekken heen en uiteindelijk werd de deur van het provinciehuis een paar straten verderop geforceerd en drongen zo'n twintig boeren binnen. De schade aan het provinciehuis liep op tot bijna 15.000 euro.

Schuiling ging in de loop van de ochtend met een taxi naar Groningen. Hij nam een megafoon mee. "Het was een demonstratie. Zo kun je dingen roepen, dat kan altijd wel handig zijn", legde hij uit. Tijdens het protest stapte hij bij een voor hem onbekende jonge boer op de trekker. Die bestuurder reed vervolgens dwars door hekken heen op de Vismarkt. Daarbij ontstond een gevaarlijke situatie voor fietsers. Filmpjes daarvan werden massaal op social media gedeeld.

Boos op de bestuurder

Ook in de rechtbank werden de beelden nog een keer vertoond. Het is niet bekend wie de bestuurder van de trekker was. De politie heeft zijn identiteit niet kunnen achterhalen. "Daar baal ik ook van", zei Schuiling in de rechtszaal. "Ik heb de schade aan de hekken vergoed, die kan ik dan op hem verhalen."

"Er wilden jongens de hekken weghalen maar hij riep 'aan de kant ik ga er wel doorheen' en toen gaf hij gas. Hij bleef maar doorrijden en ik kon niet uitstappen. Ik probeerde hem af te remmen en heb hem voor van alles uitgemaakt", vervolgde hij. "Toen hij door het eerste hek heen ging, was ik hartstikke boos op hem. Maar hij gaf een dot gas en reed door. Na het rammen van de hekken ben ik uitgestapt, want hier wilde ik niets mee te maken hebben. Ik baal hier heel erg van dat dit is gebeurd."

Fietsers bijna geraakt

Bij de tweede rij hekken op de Vismarkt waar de trekker doorheen reed, was het druk. Er waren veel voetgangers en fietsers. Die zijn enorm geschrokken. Eén van de fietsers zag een hek rakelings langs hem vliegen. "Ik vind de schade persoonlijk niet zo'n probleem. Ik vind het wel verschrikkelijk voor de fietsers en ben dankbaar dat het goed is afgelopen."

Arjan Schuiling uit Tynaarlo deed vandaag zijn verhaal in de rechtszaal (Rechten: Marcel Jurian de Jong)

Bij het provinciehuis werd daarna de druk flink opgevoerd. "Wij bepalen wat hier gebeurt", zei Schuiling voor de camera van RTV Noord. Op het provinciehuis zat de schrik er goed in, vertelde de rechter. "Ik kan me niet voorstellen dat de commissaris van de koning onder de indruk is als ik iets zeg", reageerde Schuiling.

Uiteindelijk werd de monumentale deur geforceerd en drongen de boeren naar binnen. Schuiling: "Het ging voor ons wel echt ergens om. Wij boeren gaan kapot, het was best emotioneel." Medewerkers van het provinciehuis werden in veiligheid gebracht. Eén van de rechters rechter maakte de vergelijking met de bestorming van het Capitool in Amerika.

'Het OM maakt de zaak groter'

Advocaat Tjalling van der Goot die Schuiling en de Groningse boer Sander van A. bijstaat, vindt het overdreven dat de strafzaak voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank (die uit drie rechters bestaat, red.) wordt behandeld. "Dit is een zaak die je normaal bij de politierechter ziet. Waar hebben we het over? In het geval van Van A. gaat het om het vernielen van een deur. Het Openbaar Ministerie maakt de zaak groter dan dat 'ie is."

Omdat Schuiling als bijrijder op de trekker zat, vraagt hij vrijspraak voor het vernielen van de hekken. Ook moeten beide verdachten volgens hem worden vrijgesproken van opruiing. "Ze hadden niet verwacht dat de deur er echt uit zou worden geramd. Het was bluf."

DJ

De derde verdachte, Jacob K., stond tijdens de protesten als een soort DJ in de bak van een shovel muziek te draaien. Hij werd bijgestaan door advocaat Wouter Bustin. "Hij is geen boer, maar doet wel veel zaken met boeren. Hij voelt zich betrokken bij de boeren en was daarom in Groningen. K. is gevraagd om een muziekinstallatie mee te nemen om voor wat sfeer te zorgen, om de boeren wat te vermaken", aldus Bustin.

Terwijl de protesterende boeren stonden te wachten, riepen ze welke liedjes K. moest draaien. "Na de demonstratie heeft hij zijn spullen weer bij elkaar gepakt en is hij naar huis gegaan. Hij was dan ook stomverbaasd dat hij een jaar later te horen kreeg dat hij verdacht werd van een strafbaar feit." Volgens Bustin begrijpt K. nog steeds niet wat hij in strafrechtelijke zin fout heeft gedaan. Net als Van der Goot vindt ook Bustin dat opruiing niet bewezen is.

Stikstofmaatregelen

De boeren waren boos, omdat er niet alleen door de overheid maar ook door de provincies nieuwe stikstofmaatregelen waren aangekondigd. Ook in Drenthe protesteerden die dag zo'n duizend boeren bij het provinciehuis. Dat verliep, in tegenstelling tot het protest in Groningen, zonder incidenten.

Naast de 32-jarige Schuiling en de twee Groningse boeren, staan vanmiddag nog twee Groningse verdachten terecht. Een 30-jarige man zich verantwoorden voor het aanrijden van een politiepaard met een trekker. Toen de politie later die dag bij de boerderij kwam om de trekker te bekijken, werden zij tegengewerkt door de stiefvader van de verdachte. Ook die moet vanmiddag voor de rechter verschijnen.

