Twee jaar cel voor betrokkenheid bij Fries xtc-lab

Een inwoner van Roden (31) is vandaag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden. Hij is veroordeeld wegens betrokkenheid bij een xtc-lab in de schuur van een boerderij bij Suawoude

De Rodenaar heeft volgens de rechtbank een hand gehad in zowel de bouw van het lab als de productie van de drugs. Twee weken geleden beweerde de man op de zitting dat hij alleen containers en meubels had weggebracht. Maar op beelden van de bewakingscamera's is de Rodenaar regelmatig gespot. Zijn DNA is aangetroffen op in het lab aangetroffen handschoenen.

Een gele tuinslang

Op 12 december 2017 deed de politie een inval in de boerderij, na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem. In de boerderij werden 77 wietplanten aangetroffen.

Een gele tuinslang die vanuit de boerderij naar de schuur liep, leidde de politie naar het drugslab. Op basis van de aangetroffen apparatuur en grondstoffen schatte de politie dat de productie op 1,4 tot 2,3 miljoen pillen lag.

De zaak heeft lang op de plank gelegen, waardoor de straf lager uitvalt dan gebruikelijk. De Rodenaar moet wel terug naar de gevangenis, in augustus 2018 heeft de rechtbank de voorlopige hechtenis geschorst. De man heeft 108 dagen vastgezeten.

De zaak tegen een tweede verdachte, een 36-jarige Groninger, werd twee weken geleden aangehouden. Hij had zich ziek gemeld. Een derde verdachte, een inwoner van Assen (35), zal zich waarschijnlijk voor de rechtbank in woonplaats moeten verantwoorden. De eigenaar van de boerderij is eind oktober 2018 alleen veroordeeld voor het bezit van de planten. Hij kreeg 30 dagen cel.

