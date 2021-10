Corona: 41 nieuwe besmettingen, 1 ziekenhuisopname in Drenthe

In het afgelopen etmaal zijn er 41 nieuwe Drentse coronabesmettingen geregistreerd. Eén persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

In Emmen kwamen de meeste besmettingen voor (10). De persoon die is opgenomen in het ziekenhuis komt ook uit de gemeente Emmen. De gemeente Midden-Drenthe is de enige gemeente waar geen nieuwe coronabesmettingen zijn geregistreerd.

De cijfers kunnen een vertekend beeld geven, omdat er gisteren een storing was bij het RIVM.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 06-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1648 (+4) 7 20 Assen 4597 (+2) 72 15 Borger-Odoorn 1808 (+1) 33 15 Coevorden 3358 (+8) 60 32 Emmen 10396 (+10) 187 (+1) 81 Hoogeveen 5502 (+3) 81 42 Meppel 2716 (+3) 34 27 Midden-Drenthe 2358 38 30 Noordenveld 2109 (+1) 34 26 Tynaarlo 1984 (+4) 25 25 Westerveld 1123 (+3) 18 21 De Wolden 2248 (+2) 34 26 Onbekend 67 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 2760 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 8 september. Voor een deel komt dat door een eerdere storing. De meldingen die woensdagochtend niet op tijd binnenkwamen, zijn nu alsnog verwerkt. Het is niet bekend om hoeveel meldingen het precies gaat, en hoe hoog het exacte cijfer zonder storing zou zijn geweest, maar ook zonder die storing loopt het aantal nieuwe gevallen op.

Door de snelle stijging van het aantal positieve tests schiet ook het gemiddelde omhoog. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 13.208 positieve tests, gemiddeld 1887 per dag. Dat is het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd. In Drenthe ligt het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen op 31,7.