Dromenvangers maken met natuurlijke materialen

"Het belangrijkste bij het maken van een dromenvanger is dat je er volop aandacht aan geeft met het in elkaar zetten", aldus Bakker. "En dat hij helemaal van jou wordt. In het midden moet je iets maken waar de droom achter kan blijven haken zoals stukjes touw, een blad of een dennenappel."

De dromenvanger is uit Amerika afkomstig. Inheemse Amerikanen van het Ojibweg-volk maken de voorwerpen om boven het bedje of de wieg van hun kinderen te hangen. Zij geloven dat slechte dromen 's nachts in het web gevangen worden en er 's ochtends vanaf glijden om op te drogen in de ochtendzon. Goede dromen worden niet tegengehouden en komen terecht bij de slaper.

Tegenwoordig zijn dromenvangers op heel veel plekken te vinden. En je kunt ze dus zelf maken met allerlei materialen uit de natuur. "Deze takken kun je heel goed buigen, dat zijn wilgentakken. Je kunt er heel voorzichtig een rondje van maken en dan kun je er allemaal mooie dingen aan hangen," laat Bakker zien. Een hartje kan natuurlijk ook. En het resultaat mag er zijn. "Jullie hebben allemaal echt je eigen dromenvanger gemaakt. Dus die kunnen precies de dromen die niet geschikt zijn voor jullie, vangen."

Wil je zelf ook een dromenvanger maken? Ga dan maar eens op zoek in de natuur naar geschikte materialen, bekijk onderstaand filmpje en download hier de instructies.

