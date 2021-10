De regenboogvlag wordt gehesen: Meppel organiseert coming out week

De week wordt maandag om kwart voor negen afgetrapt. Dan speelt stadsbeiaardier Mannes Hofsink 'regenbooghits' op het carillon van de Meppeler toren. Daarna wordt de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis door de wethouder en regenboogwerkgroep. 's Avonds wordt de Meppeler toren roze verlicht en dat blijft de hele week zo.

Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er voorgelezen op basisscholen in Meppel. Vier raadsleden, een ambtenaar en wethouder Henk ten Hulscher gaan elk langs een paar klassen. Ze lezen voor uit Koning & Koning. "In dat boek moet een prins een prinses vinden, maar hij wordt verliefd op de broer van de prinses en trouwt daarmee. Een boek over gays", vertelt Anouk de Vlieg van de GroenLinks-fractie.

Gratis naar de film

Zij zit namens de gemeenteraad in de werkgroep. "Het zijn de kleine dingen die het verschil maken", vervolgt ze. "De bibliotheek ruimt komende week een boekenkast in met LHBTI-boeken. De bakker verkoopt gebakjes met regenbogen, in de bioscoop wordt gratis de film Anne+ getoond. Je kunt gave dingen doen in Meppel volgende week."

"Het is heel gaaf dat het gelukt is", vertelt wethouder Ten Hulscher. "Fijn dat een groep mensen uit de gemeenschap is opgestaan om het te organiseren. Het wordt breed gedragen en dan heb je de goede energie. Dat maakt het echt ván de gemeenschap."

Hij heeft het boek Koning & Koning al gelezen. "Ik ben heel blij dat we de scholen hebben betrokken. Ik kijk ernaar uit om voor te lezen, dus ik zal me goed voorbereiden."

Toekomstdroom

De regenboogwerkgroep kwam na de zomer voor het eerst samen. Gezien de korte aanloop is De Vlieg erg trots op het weekprogramma, maar voor volgend jaar hoopt ze iets groter uit te pakken. "We hebben heel veel leuke ideeën, dit jaar lukte niet alles vanwege de tijd. Het mij bijvoorbeeld mooi om een symposium te organiseren in Schouwburg Ogterop met goede sprekers en activiteiten waar mensen aan kunnen meedoen. Een avond waar mensen nog maanden over napraten, is de toekomstdroom", aldus het raadslid.

De werkgroep blijft ook na de speciale week actief. Mensen kunnen de leden blijven benaderen met vragen, suggesties of verhalen over mooie en minder mooi dingen. "We zijn voor geïnteresseerden altijd bereikbaar via de website of onze instagrampagina!", besluit De Vlieg.

Lees ook: