'Messi onder de longchirurgen' opereert mee bij Treant Zorggroep

De Spanjaard Diego González Rivas, een longarts die wereldwijd hoog aangeschreven staat, heeft meegewerkt aan twee operaties in ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep in Emmen. Het ging om een zogeheten VATS-longoperaties, waarbij met een kleine camera in de borstholte gekeken wordt en tegelijkertijd de benodigde operatie plaatsvindt. De operaties zijn succesvol verlopen.

Het was González Rivas, ook wel 'de Messi onder de longchirurgen genoemd', als eerste ter wereld gelukt om zo'n longoperatie uit te voeren waarbij één klein sneetje in de borstkas voldoende was. Tijdens de twee operaties in Emmen werden de longchirurgen Afzal Amir en Michiel van den Berg van Treant Zorggroep ondersteund door de wereldberoemde Spanjaard.

Toeval

Dat de Spaanse longarts bij Treant aanwezig kon zijn, was puur toeval. "Via het bedrijf waar wij onze instrumenten hebben aangeschaft om de VATS-operaties uit te voeren, kregen wij het aanbod om González Rivas een keertje live te zien opereren en dat in ons eigen ziekenhuis", zegt longarts Amir enthousiast.

"Dit aanbod hebben wij vanzelfsprekend aangegrepen en alles gemobiliseerd om hem te mogen ontvangen en aan het werk te zien", gaat Amir verder. "Het was fijn om te zien dat wij deze operaties op een vergelijkbare manier uitvoeren als González Rivas."

Eer

Het was voor de longchirurgen naar eigen zeggen een grote eer om met iemand als González Rivas te mogen opereren. "Dat hij een uitermate vaardige operateur is behoeft uiteraard geen uitleg", vult longarts Van den Berg aan. "Het was heel inspirerend om te zien hoe hij de anatomische structureren benaderde en vrijprepareerde."

