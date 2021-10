Assenaar licht oude buurvrouw op voor ruim 70.000 euro: ‘Ze was als een oma voor mij’

Een 39-jarige man uit Assen moet voor het oplichten van zijn oudere buurvrouw drie maanden de cel in. Daarnaast heeft hij twee maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. De man 'leende' naar eigen zeggen ruim 70.000 euro, maar betaalde niets terug. "Ik had niet de intentie om haar op te lichten", zei de man tegen de rechter.

De vrouw overleed eind april 2018 op 80-jarige leeftijd. Haar familie vond op haar IPad een enorme hoeveelheid e-mailtjes. Die waren door de verdachte verstuurd in de periode van 2012 tot 2016. In alle mailtjes vroeg de man om geld en beloofde dat terug te betalen.

Die belofte werd ondersteund door zogenaamde mailtjes van een werkgever en een advocaat. De advocaat bestond niet en de man werkte niet bij het bedrijf dat hij opvoerde. De mailtjes waren door de man vervalst.

Klacht

De vrouw geloofde de verhalen van de man en maakte tot haar dood geld aan hem over. De familie deed aangifte tegen de man, maar het Openbaar Ministerie (OM) besloot hem niet strafrechtelijk te vervolgen. De nabestaanden dienden bij het gerechtshof een klacht in.

Het hof besliste dat het OM de zaak wel moest oppakken. De familie stapte ook naar de civiele rechter. Die oordeelde in december 2018 dat de Assenaar ruim 57.000 euro aan de familie moet terugbetalen. De man heeft tot op de dag van vandaag nog geen cent terugbetaald.

Als een oma

Hij had een bedrijf met zijn - inmiddels overleden - vader, zei de verdachte tegen de rechter. Dat bedrijf ging in 2011 op de fles. De Assenaar kwam in de financiële problemen en klopte bij zijn buurvrouw aan. "Ik kende haar mijn hele leven. We woonden in dezelfde straat. Ze was als een oma voor mij", vertelde hij. Hij was naar eigen zeggen niet op haar geld uit: "Ik wist niet wat zij bezat". De rechter zag het anders: "U bent jarenlang bezig geweest om deze oudere dame kaal te plukken. Daarvoor paste u allerlei trucs toe. Ik vind dit ronduit misselijk."

De rechter hield in zijn strafmaat er rekening mee dat er aanwijzingen zijn dat de Assenaar in 2019 mogelijk opnieuw probeerde een oudere vrouw op te lichten. De 39-jarige moet ook volgens het strafrecht ruim 57.000 euro terugbetalen, omdat dit bedrag aantoonbaar door de man is ontvangen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int dit bedrag bij de dader.