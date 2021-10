Elektrische vliegtaxi's en eerste 'Drone Delivery' op Airport Eelde

Geheel in lijn met de ambitie om in 2030 het duurzaamste vliegveld van Europa te hebben, werd vandaag aangekondigd dat per 2026 elektrische vliegtaxi's van en naar Eelde zullen vliegen. Het bedrijf Startup Electron Aviation tekende een contract met het vliegveld tijdens het zogeheten Hydrogen Valley Aviation-event.

De bedoeling is dat de elektrische vliegtaxi's personen gaan vervoeren binnen een straal van 750 kilometer. Dat moet geheel emissieloos gaan, zo vertelde Josef Mouris namens het Britse bedrijf. Bestemmingen kunnen onder meer Kopenhagen, Parijs, Londen en Hannover worden.

Drones

Daarnaast tekende Groningen Airport Eelde vandaag voor een primeur. Voor het eerst werd een zogenaamde 'beyond visual line of sight'-vlucht uitgevoerd met een drone op een luchthaven. Groningen Airport Eelde is de enige luchthaven in Nederland met een ontheffing voor deze vluchten. Het bedrijf Drone Delivery Services voerde de vlucht uit.

Een zogeheten BLVOS-vlucht houdt in dat een drone verder mag vliegen dan het menselijk oog kan kijken. Volgens directeur Meiltje de Groot is het een goede stap richting een toekomst met onbemand vrachtverkeer.

Organen

Egbert Swierts van Drone Delivery Services, hoopt dat onbemande drones later kunnen worden ingezet voor onder meer het vervoeren van organen van en naar ziekenhuizen. "Dat we nu proefvluchten kunnen uitvoeren vanaf onze thuisbasis Groningen Airport Eelde, biedt veel perspectief voor de toekomst: de samensmelting van bemand en onbemand vliegverkeer is nu echt binnen handbereik", laat hij weten.

Waterstof

Het Hydrogen Valley Aviation-event maakt deel uit van het Wind Meets Gas-symposium, waar onder anderen Koning Willem-Alexander als spreker optrad.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra toonde zich in Eelde trots op de stappen die het vliegveld zet. "We zien dat de luchtvaartsector steeds meer op waterstof vertrouwt", sprak hij. "Dat juist Eelde zich voorloper op het gebied van waterstof toont, maakt mij trots. We doen het voor de volgende generatie."

Ten overstaan van zo'n 140 belangstellenden uit alle windstreken, benadrukte hij dat het vliegveld het niet alleen kan. "We zullen Europees moeten samenwerken."

