Museum De Proefkolonie wil uitbreiden: 'Waarom zou ons succes afnemen?'

"Afgelopen zomer hebben we het heel erg druk gehad en dan merk je gewoon dat we te weinig ruimte hebben," vertelt Peter Sluiter, directeur van De Proefkolonie. "Je kunt het zien als een ontwerpfout van een aantal jaren geleden, waarin de verhouding tussen het aantal vierkante meters voor het museum en het horecagedeelte een beetje te krap is berekend. Dat willen we herstellen, zodat het evenwicht straks weer goed is."

Extra expositieruimte

De gevel van het café wordt in de nieuwe plannen een meter of vier opgeschoven. Het terras schuift daardoor ook op en komt op een deel van de huidige parkeerplaats. Ook is een extra expositieruimte aan de zijkant van het gebouw gewenst. De focus in die ruimte moet volgens Sluiter komen te liggen op armoede, een thema dat nu tijdelijk centraalstaat in het Gevangenismuseum in Veenhuizen waar Sluiter ook directeur is.

"Dit is het museum dat over de eerste grootschalige en vernieuwende aanpak van armoede gaat en dat is geschiedenis. Geschiedenis tegenover het nu plaatsen is een inhoudelijke verrijking voor het museum. Dat maakt het beeld compleet." Onderdelen van de tijdelijke expositie in Veenhuizen kunnen daarbij worden gebruikt.

Oud congrescentrum

Het gebouw van Museum De Proefkolonie is in het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW). Het pand was oorspronkelijk een congrescentrum dat is omgetoverd tot museum met café. Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid staat open voor de verbouwplannen. "Het museum is twee jaar geleden geopend met het idee dat we daarmee jaren vooruit konden. Het is zo'n groot succes en niet alleen door UNESCO. Het voorziet in een behoefte. We hebben al met de architect om tafel gezeten. Het past in de bestemming, dus dat is heel mooi", legt hij uit.

Ook Sluiter verwacht dat de drukte in het museum geen toeval is en louter wordt veroorzaakt door de recent ontvangen UNESCO-status. "We zijn ondanks corona en ondanks alle handicaps van de afgelopen jaren eigenlijk erg succesvol. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat succes zal afnemen. Ik denk dat het doorgroeit. Het museum heeft een formule te pakken die mensen heel erg aanspreekt. Daarnaast is het museum het bezoekerscentrum van het UNESCO-gebied, dus alle reden om te veronderstellen dat de publiekelijke belangstelling alleen nog maar groeit."

Prijskaartje

Aan de verbouwing hangt wel een prijskaartje, vertelt Wiersma. "Eind vorige week hebben we de kostenraming gekregen en die gaat ver over de miljoen. Wij zullen de investering moeten doen als MvW. Een commerciële verhuurder zou de huur verhogen, maar dat kunnen wij niet doen. Dus zullen we moeten helpen. We gaan bij fondsen aankloppen, maar ook bij de provincie."

Hoe gaat het gebouw eruitzien? Peter Sluiter geeft in onderstaande video alvast een indruk

