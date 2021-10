Schijnwerpers in Drents Museum even niet op Frida Kahlo, maar volledig op Máxima gericht

"Het was ontzettend leuk en ik besef eigenlijk nog niet helemaal wat ik net heb gedaan", vertelt de zichtbaar trotse en opgeluchte hoofdconservator Annemiek Rens, nadat ze Máxima in het museum mocht rondleiden.

Klein Mexico

Assen was vandaag min of meer omgedoopt tot klein Mexico, het land waar de in 1907 geboren Frida Kahlo leefde. Op de regenboogloper voor het Drents Museum staat 's middags een Mariachi band te spelen, terwijl gasten naar binnen lopen. Een aantal Assenaren staat achter dranghekken met een smartphone in de hand, klaar om een glimp van koningin Máxima op te vangen.

Zenuwen

Bij de voordeur, midden in de drukte van de naar binnen lopende gasten, staat een klein evenbeeld van Frida Kahlo ietwat zenuwachtig rond te drentelen. Het is de 8-jarige Norèn. Zij is uitgekozen om de koningin een bloemetje te overhandigen. Verkleed als Kahlo, met een kleurige jurk, rode lippen en met een door oogpotlood doorgetrokken wenkbrauwen staat ze te wachten op het spannende moment.

Norèn als mini-Frida in gesprek met koningin Máxima (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

'Beetje verdrietig'

Vijf minuten voordat Máxima arriveert, wordt het Norén even iets te veel als ze ziet dat er steeds meer mensen rondom de felgekleurde regenboogloper komen te staan. "Ja, ik werd een beetje verdrietig, omdat ik het best spannend vond", vertelt ze na die tijd. Maar zodra de koningin over de loper wandelt, vermant ze zich en heeft ze een klein onderonsje met haar.

"Ze vroeg of ik met haar op de foto wilde", glundert ze na afloop. Daarna loopt ze vol trots verder door de expositie om te kijken naar het werk van de vrouw op wie ze vandaag zo lijkt.

Ook voor de medewerkers van het Drents Museum was het een dag vol spanning. Zo mocht hoofdconservator Rens, na een programma vol muziek, dans en gepraat over de tentoonstelling, Máxima rondleiden langs het werk van Frida Kahlo.

"Ze was heel erg geïnteresseerd en we hebben heel mooie dingen kunnen laten zien en mooie verhalen kunnen vertellen", vertelt ze opgelucht na de rondleiding. Spannend, want wanneer mag je de koningin nou rondleiden? "Je kon merken dat ze het verhaal van Frida Kahlo echt kende en volgens mij was ze onder de indruk van wat ze zag."

Máxima en Frida

"Dat ze dit opent is ontzettend bijzonder. Het is ook een Zuid-Amerikaanse vrouw, een sterke vrouw. Dat past enorm goed bij deze tentoonstelling", vertelt Rens. Volgens de hoofdconservator is dit de kroon op het harde werken van de afgelopen jaren.

Na de rondleiding spreekt de koningin nog met een aantal mensen die op de één of andere manier iets hebben met Frida Kahlo. Zo ook de 14-jarige Kaj uit Assen. Voor de gelegenheid draagt hij een fleurige blouse, een net colbertje en nette, donkerblauwe schoenen met een bloemenmotiefje. Want ja, zo vaak praat je niet één-op-één met Máxima.

Kaj in gesprek met Koningin Máxima (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Schoolproject

"We hebben het gehad over Frida Kahlo", vertelt hij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. "Nee, normaal is het natuurlijk absoluut niet!", roept hij er enthousiast achteraan. Kaj is leerling op CS Vincent van Gogh Salland. Op die school zijn ze bezig met een project over de Mexicaanse kunstenares.

"Toen is er een jury op onze school langsgekomen om iemand uit te zoeken die met Máxima mocht praten. Omdat ze mij enthousiast en sociaal vonden, mocht ik dat doen", legt hij uit. "Ik vind Kahlo heel interessant, ze zet zich altijd in de spotlights en laat haar emoties zien." De leerlingen zijn druk bezig met het maken van gekleurde, Mexicaanse schedels. Deze zijn vanaf 2 november te zien rondom het Drents Museum en in de winkels van de Asser binnenstad.

Na het vertrek van koningin Máxima keert de rust weer een beetje terug in het Drents Museum. Voor even dan, want vanaf morgen hopen ze minimaal 150.000 bezoekers te trekken met de nieuwe tentoonstelling. En dan zijn ook weer alle ogen gericht op de kunst van Frida Kahlo. Want ook al overleed zij in 1954, in Assen leeft ze meer dan ooit tevoren.

