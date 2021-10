Norger American Footballer 'op auditie' in Londen voor NFL

Zaterdag vertrekt de uit Norg afkomstige Silvan Barelds (23) naar Londen om een sportieve droom na te jagen. Hij gaat in de Engelse hoofdstad 'op auditie'. Met een beetje geluk - en vooral door zich goed te presenteren - dwingt hij een contract af in de Amerikaanse National Football League. En dan is the sky the limit.

Wie Barelds ziet lopen kan moeilijk ontkennen dat hij de bouw van een American Footballer heeft. De lengte kwam hem aanwaaien, de spieren kweekte hij in de sportschool. Toch begon hij - jaren geleden - als voetballer bij voetbalvereniging GOMOS uit Norg.

Groningen Giants

Het voetbal begon hem als student in Groningen te vervelen. Voor Barelds reden om een nieuwe sport te zoeken. Via wat omwegen stuitte hij op American Football. "Zo ben ik een paar jaar geleden bij de Groningen Giants begonnen."

De student Voeding en Diëtetiek viel al snel op bij de Giants. "Ik zocht een uitdaging en vond het direct superleuk", zegt hij. "En blijkbaar heb ik er ook aanleg voor."

Voor gek verklaard

Dat hij aanleg voor American Football heeft, bleef geen geheim. Zijn snelheid en kracht maakte dat Barelds al snel opviel op de Nederlandse velden. Düsseldorf scoutte de getogen Norger. "In Duitsland vertelden ze mij dat, als ik het goed zou doen, ik een appartement en een auto aangeboden zou krijgen", zegt hij. "Dat geloofde ik eigenlijk niet zo, maar het bleek uiteindelijk waar te zijn."

Barelds mocht blijven en kreeg dus onderdak en vervoer van de Panthers. "Zo kan ik op maandag tot en met woensdag in Groningen studeren, om de rest van de week in Duitsland te trainen. Ik rijd dan drie uur op en neer. Mijn teamgenoten verklaren me soms voor gek."

In de kijker

Gek of niet, het is Barelds toch mooi gelukt om zich in de kijker bij de hoogste American Football League ter wereld in de kijker te spelen. Aan de 'International Combine' in Londen doen bijna vijftig atleten uit veertien verschillende landen mee aan een soort selectiewedstrijden. Een weekend lang worden talenten uit heel Europa getest op hun snelheid, vaardigheden en andere facetten van het spel.

"Ik ben de enige Nederlander die is uitgenodigd", weet Barelds. "De NFL bestaat voornamelijk uit spelers uit de Verenigde Staten, maar ze kijken dus ook in Europa naar talent. Wie het goed doet tijdens de Combine, kan in februari tien weken trainen in Florida. Dan zet je een grotere stap richting de NFL."

Rookie

Barelds windt er geen doekjes om: wie in de NFL aan de bak kan, is binnen. "Er zijn meer spelers in Amerika die hetzelfde pad hebben bewandeld. Die zijn wel binnen, ja."

Zover is het nog lang niet voor de Drent, die dat zelf ook maar al te goed weet. Maar snel gaat het wel. "Dit is mijn eerste seizoen in Duitsland. Ik ben nog een rookie. Daarbij komt dat ik dit jaar op een andere positie speel dan in Groningen. Maar het gaat zeker goed, vooral dankzij veel en goed trainen."

Onder de aandacht

De afgelopen tijd heeft Barelds non-stop in Düsseldorf gezeten om zich voor te bereiden op het weekend in Londen. Zijn teamgenoten staan pal achter hem, laat hij weten. "Zij vinden het echt super. We hebben een leuke groep."

Sowieso leeft het American Football meer in Duitsland dan in Nederland, vindt hij. "Alleen al in Düsseldorf hebben we vier teams. Dat is in Nederland echt veel minder. Ik zou het mooi vinden als de sport daar wat meer onder de aandacht komt. Misschien kan ik daar voor zorgen."