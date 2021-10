Damsma stopt als burgemeester Midden-Drenthe na moeizame relatie met raad

Ze legt haar ambt met ingang van 15 november neer, zo heeft ze aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad laten weten.

Damsma werd vier jaar geleden benoemd als burgemeester, nadat ze zeven jaar lang wethouder was geweest in Maastricht. Ondanks haar vertrek vindt Damsma dat er in de afgelopen vier jaar belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet in Midden-Drenthe. "De gemeente is financieel op orde, de organisatie heeft een veel opener karakter gekregen en we hebben de gemeente Midden-Drenthe op de kaart weten te zetten."

'Niet veranderd'

Dat de verhoudingen tussen Damsma en de gemeenteraad niet konden worden hersteld, betreurt ze. "Ondanks wederzijdse investeringen is dat niet veranderd. Dat is niet goed voor Midden-Drenthe en daarom stop ik." Damsma blijft wonen in Drenthe en beraadt zich de komende tijd op haar toekomst. "De komende weken rond ik eerst mijn zaken bij de gemeente af en dan ga ik de koers uitzetten voor het vervolg van mijn loopbaan."

Lees ook: