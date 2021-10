Is de Asser binnenstad toegankelijk genoeg? 'Alleen zou ik hier niet naartoe gaan'

Met onder anderen mensen die slecht te been zijn, in een rolstoel zitten of met een blindenstok lopen, werd er onder leiding van gemeenteverkeerskundige Peter Veltman een rondje gewandeld door de binnenstad. Bij het startpunt werd al tegen de eerste hindernis aangelopen: een reclamebord op de stoep. De stoep wordt door het bord verkleind en dat is voor mensen die met een stok lopen een vervelende hindernis.

Een versperde geleidestrook

De route werd vervolgd richting het nieuwe Koopmansplein. Onderweg kwam hindernis twee: spullen van een ondernemer op de blindengeleidestrook. Daar was volgens Veltman al een oplossing voor. "Met de gemeente zijn we bezig om alle looppaden leeg te maken. Terrassen en reclame-uitingen moeten allemaal van de stoep af zijn, zodat iedereen zich er makkelijk kan bewegen."

De geleidestrook werd versperd door spullen van een ondernemer (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

Ook op het nieuwe Koopmansplein bleek lang niet alles even toegankelijk te zijn, vertelde een wandelaarster met blindengeleidehond: "Alleen zou ik hier niet naartoe gaan." Een verbetering was volgens haar wel dat trappen zijn weggehaald en dat over de vlakke straatstenen moeilijk gestruikeld kan worden.

Voor rolstoelen is het ook toegankelijker op het nieuwe plein. Alleen de weg ernaartoe bleek lastig, want opeens hield de geleidstrook ermee op en werd niet met een tegel aangegeven dat er een kruispunt werd genaderd. Dat euvel werd snel genoteerd door Veltman. "Dat kan snel opgelost worden", voegde hij eraan toe.

'Er zijn nog verbeterpunten'

Na afloop van de wandeling was Veltman verrast met het eindresultaat: "Ik had niet verwacht dat er nog zoveel verbeterpunten waren. Eerder hebben we specialistische hulp gehad en alles getest met ervaringsdeskundigen. Het plan werd goedgekeurd, waarna alles is aangelegd. Nu blijkt toch dat er nog verbeterpunten zijn, maar zoveel had ik niet verwacht." De gemeente liet weten dat veel van de punten op korte termijn aangepast kunnen worden en wil daar snel mee aan de slag gaan.

Wethouder Jan Broekema (SP) liep ook mee: "Zoveel mensen, zoveel wensen", vatte hij samen. "We proberen het voor zoveel mensen zo goed mogelijk te doen, maar kunnen niet alles. Wat wel kan is dat sommige problemen die deze mensen ervaren totaal niet ingewikkeld zijn. Het is van belang dat we die hindernissen zo snel mogelijk wegnemen."

De gemeente Assen vindt de Week van de Toegankelijkheid belangrijk, omdat ze willen dat Assen een stad is waarin iedereen zich thuis voelt. Daar wil de gemeente zich voor inzetten, maar daar is een gezamenlijk aanpak voor nodig. "Daarom vinden we de samenwerking met binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en Assen voor Assen ook zo belangrijk. Dat niet alleen de gemeente dit probleem aanpakt, maar dat we dat samen doen met de ondernemers", benadrukt Broekema.

Deze week is het de landelijke Week van de Toegankelijkheid, met het thema 'Uit en thuis'. De meeste coronamaatregelen zijn ondertussen niet meer van toepassing en daardoor kunnen de mensen er meer op uit. Daarom wordt er in de toegankelijkheidsweek aandacht gevraagd voor toegankelijke winkels, horeca, theater, sportaccommodaties en festivals.

De doelstelling van deze week is om vanuit een positief perspectief te laten zien wat er allemaal wél goed toegankelijk is voor mensen met een handicap of waar geprobeerd is om hieraan een bijdrage te leveren.