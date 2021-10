College Assen wil voor volgend jaar plan om schadelijke plantensoorten te bestrijden

Dit is een reactie op een motie die werd ingediend door CDA, PvdA, 50PLUS en LijstDeen. De partijen vinden dat een actieve aanpak uitblijft voor de bestrijding van schadelijke plantensoorten als de reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en het Jacobskruiskruid. De afgelopen jaren zijn door verschillende partijen al vragen gesteld over de bestrijding van deze plantensoorten.

Financieel haalbaar?

Het aanraken van de bladeren van de reuzenberenklauw kan zorgen voor pijnlijke verwondingen. De gemeente verwijdert de reuzenberenklauw wanneer de plant zich binnen drie meter van speeltuinen en paden bevindt. Dit is niet voldoende, vinden de partijen en in een motie roepen ze op voor het verwijderen van alle reuzenberenklauwen uit het openbaar gebied. Dit roept vragen op in de gemeenteraad of dit wel financieel haalbaar is.

CDA-raadslid Anna Hendrikse stelt van wel, aangezien de kosten om de voortwoekerende plantensoort komend jaar te verwijderen niet opwegen tegen de kosten om alles over tien jaar te verwijderen. De planten zullen zich dan alleen nog maar meer verspreiden in de gemeente. "We willen dat er nu actie wordt ondernomen."

Wethouder Bob Bergsma (D66) laat weten dat het college op de hoogte is van de problematiek. "Het is een complex onderwerp met veel methodieken." Hij benadrukt dat het college niet in beeld heeft tot welke financiële consequenties het leidt wanneer alle reuzenberenklauwen moeten worden verwijderd. "Op het moment dat je het wil bestrijden moet je het wel zorgvuldig doen", bepleit hij.

Samenwerking andere gemeenten

Ook willen de partijen dat er een bestrijdingsplan komt voor zowel de Japanse duizendknoop als het Jacobskruiskruid. Desnoods in samenwerking met andere gemeenten. De Japanse duizendknoop is moeilijk uit te roeien, maar de partijen roepen op om te blijven zoeken naar effectieve manieren voor bestrijding, eventueel in samenwerking met andere gemeenten.

Wat betreft het Jacobskruiskruid zou de gemeente samen met boeren moeten kijken naar de beste aanpak. Want vooral zij hebben last van het gifkruid. Zodra koeien of paarden het spul tegenkomen in hooi kan het ernstige gevolgen hebben. Bij de bestrijding van deze schadelijke plantensoorten geeft Bergsma aan ook eerst een financieel plaatje in beeld te willen brengen.

De motie wordt aangehouden en het college krijgt tot december om met een plan van aanpak inclusief financieel plaatje te komen voor de bestrijding van de schadelijke plantensoorten.

