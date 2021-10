Nieuw veteranentenue in Havelte: 'Hiermee kun je verhalen vertellen'

Schuurmans liep negen jaar geleden het defilé op de Nationale Veteranendag en zag dat de jongste veteranen het bestaande tenue links lieten liggen. Dat begreep hij wel. "Het oude veteranentenue was ook oubollig", zegt hij. "Een grijze pantalon met een blauw jasje en een enorm logo op de borst. Dat pak was mooi hoor, het is terug te leiden naar prins Bernhard. Daar willen wij niet aan tornen. Maar er lag een kans om iets moderners te maken."

Dat was negen jaar geleden. Toen was Humberto Tan net uitgeroepen tot best geklede man van Nederland. Schuurmans klom in de pen en legde contact met Tans pakkenmaker. Samen werd een nieuw maatpak samengesteld. Vijftien veteranen kochten het meteen. "Daarna verspreidde het zich als een olievlek door Nederland. Steeds meer mensen kochten het pak."

Verhaal vertellen

Stap voor stap werd het omarmd door heel defensie, nu zelfs door de minister. "Zij heeft het nu omarmd en heeft het pak officieel aangewezen als veteranentenue. Daardoor krijgen de veteranen een financiële bijdrage. Het is een op maat gemaakt kostuum en dat is niet goedkoop. Daarom is deze steun mooi. Dat maakt het nu voor heel veel veteranen mogelijk om dit aan te schaffen en we hopen iedereen hiermee te bereiken."

Veteranen kunnen het pak zelf samenstellen. Een van de aanwezigen laat het bataljon waarbij hij gediend heeft in Joegoslavië in de kraag borduren, een ander kiest voor een binnenvoering met het logo van de krijgsmacht. "Daarmee maak je het pak persoonlijk en kun je een verhaal vertellen", legt Schuurmans uit. "Voor vreemden ziet het eruit als een mooi pak, veteranen onder elkaar zien bijzondere dingen."

Donderdag was de allereerste passessie in Havelte, komende maanden volgen de andere kazernes. Het succes is overweldigend, zegt Schuurmans. "We dachten aan vijfduizend verkochte pakken, maar we zitten daar inmiddels ver boven. Het is een groot succes. Hopelijk loopt ooit op de Nationale Veteranendag iedereen in dit pak."