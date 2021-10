Op zoek naar dassensporen in Oudemolen

"Wat voor dieren denken jullie dat er in de buurt van Oudemolen voorkomen?," vraagt Thomas. "Dassen, konijnen, vogels, hertjes en reeën," reageren de kinderen na wat denken. "Wauw, jullie weten al veel zeg!," reageert Thomas verrast.

De zoektocht naar de sporen van de dieren begint in het hoge gras. Thomas bukt zich en wijst naar een paar sporen op de grond. Een ouder en een meisje kijken geïnteresseerd over zijn schouder mee. "Kijk, hier heeft iets gelopen, een dier. Hier is ook al gegraven, kleine kuiltjes. Misschien is 'ie hier wel op zoek geweest naar voedsel."

Nachtdieren

"Ik hoop dat ik een das zie lopen," roept een meisje enthousiast terwijl ze naar een dassenburcht wijst. "Nou, dan moeten we vanavond opblijven, want de das slaapt nu al," zegt Thomas. Dassen verlaten 's nachts hun burcht om te zoeken naar voedsel. De regenworm is vooral een lekker hapje voor de das.

"Het is wel een heel apart idee dat op dit moment, hier onder de grond, dassen liggen te slapen," zegt Thomas. Twee meisjes zitten met hun neus bovenop de dassenburcht gedrukt en halen hun handen door het zachte zand. "Waarschijnlijk liggen hier onder ons een stuk of drie, vier, dassen te slapen," vertelt Thomas. "Misschien zijn er wel jongen geboren en woont er een heel gezinnetje in de grond. Dat is toch wel een heel bijzonder idee."

Nestmateriaal

Dassenburchten bestaan uit verschillende gangen die onder de grond met elkaar verbonden zijn. Het zand dat de das uit de burcht graaft vormt voor de holopening grote zandhopen. Bij een zandhoop verderop ligt wat bijzonders op het huis van de das. "Kijk, dit is heel leuk. Dit is precies het nestmateriaal wat een das uit de hei schraapt," vertelt Thomas enthousiast. De dassen gebruiken gras om een zacht bedje te maken. "Zou jij daarop kunnen slapen?," vraagt Thomas aan een meisje. "Nee," zegt ze snel. "Maar alleen als kussen wel."

