Beoordelingen bevingsschade verschillen enorm: 'Bloedvervelend'

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) huurt onafhankelijke deskundigen in om de mijnbouwschade te beoordelen. Op basis van de rapporten die deze deskundigen opstellen, bepaalt het Instituut of een gedupeerde een schadevergoeding krijgt en hoe hoog die is.

Intern onderzoek

Het IMG maakt gebruik van vier schadebureaus: 10BE, CED, DOG en Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten. Laatstgenoemde blijkt structureel minder bevingsschade toe te kennen, is de conclusie na een intern onderzoek van het Instituut Mijnbouwschade. Dat meldt RTV Noord. De uit te keren bedragen zijn bovendien beduidend lager.

Ook 10BE is sinds mei 2020 minder schades gaan toekennen. Experts die daar werkzaam zijn zien steeds minder vaak een verband tussen de schade en de gaswinning. Toch wijkt dat percentage nog flink af van dat van het NIVRE. In dezelfde periodes zijn het CED en DOG langzamerhand juist meer schades gaan toekennen dan 10BE.

In Drenthe worden veel meldingen aan de rand van het aardbevingsgebied gedaan. De gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze en Assen vallen daaronder. De gemiddelde schadevergoeding die in deze drie gemeenten wordt uitgekeerd, komt neer op 11.000 euro.

Het onderzoek richt zich op de periode van mei tot en met eind 2020. Het NIVRE is in die periode verantwoordelijk voor de afhandeling van 29 procent van alle rapporten, 10BE voor 32 procent, CED voor 25 procent en DOG voor 14 procent.

Voorzitter van het IMG, Bas Kortmann (Rechten: RTV Noord / Mario Miskovic)

'Verschillen zijn niet gewenst en te groot'

Bas Kortmann is bestuursvoorzitter van het IMG. Hij zegt met de kwestie in de maag te zitten: "Er komen grote verschillen voor, die we niet begrijpen en dat is niet gewenst. De verschillen zijn onaanvaardbaar. In vergelijkbare gevallen verschillen beoordelingen duizenden euro's."

Door deze verschillen is de afhandeling van ongeveer 1500 schadedossiers, onder meer in de kop van Drenthe, in een eerder stadium al stilgelegd door het schadeloket. Door de onafhankelijkheid en individualiteit van de deskundigen, blijkt het voor het schadeloket lastig om een verklaring te vinden voor de verschillen: "Het zijn professionele mensen die veel schades zien, dus dan zou je verwachten dat het niet zo ver uiteenloopt."

Het verloop van toegekende bevingsschades per bureau (Rechten: RTV Noord)

'Bloedvervelend'

Tegenover RTV Noord zegt voorzitter Ad Westerhof van het NIVRE de verschillen 'bloedvervelend' te vinden. "Als je kijkt naar een gemiddelde schade (niet bevingsschade, red.) in Nederland, dan is het soms wat meer of soms wat minder", verklaart Westerhof. Verschillen van tienduizenden euro's bij vergelijkbare schades daarentegen, waarbij de ene bewoner wel geld krijgt en de buren niet, snapt ook Westerhof niet. "Dat gaat gewoon niet als je serieus kijkt."

Over de kwaliteit van de rapporten steekt de voorzitter zijn handen in het vuur: "Ik sta in voor de kwaliteit. Het kan altijd een keer misgaan, maar we krijgen geen bakken met afwijzingen of dat het opnieuw moet gebeuren. We werken haast op wetenschappelijk niveau. Het is voor ons ook bloedvervelend, want onze deskundigen zijn met ziel en zaligheid bezig om het goed te doen."

Wekelijks overleg

Het schadeloket heeft naar aanleiding van de verschillen een nieuw stappenplan ontwikkeld voor de deskundigen. Daaraan dienen de experts zich te houden. Daarnaast zitten het schadeloket en de vier schadebureaus nu elke week om tafel om de problematiek te bespreken. Het doel? De uitkomsten dichter bij elkaar brengen.

"Wij hebben ook geen belang bij grote verschillen", zegt directeur Job Jonkman van 10BE. "Mensen moeten gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Het moet rechtvaardig zijn. Wij zijn hard bezig om te kijken waar de verschillen zitten, want wij willen ze ook niet."

Kortmann over het overleg: "Mijn eerste indruk is dat het nu de goede kant op gaat, maar we zijn er nog lang niet. Op dit moment beoordelen we de rapporten heel precies om te kijken of deskundigen het nieuwe stappenplan goed hebben gevolgd. Als dat niet zo is, dan gaat het rapport terug of wordt er in het ergste geval een andere deskundige ingezet."

Aantal bezwaren toegenomen

Volgens de bestuursvoorzitter is bovendien niet te zeggen of NIVRE onterecht schades afwijst of dat de andere bureaus juist onterecht teveel toekennen. "We weten het niet. Het zou in theorie kunnen dat NIVRE het bij het rechte eind heeft en dat de anderen te makkelijk en te hoog toekennen", zegt Kortmann. Feit is wel dat het aantal bezwaren tegen schaderapporten is toegenomen.

Tot slot geeft Kortmann aan dat hij begrijpt dat inwoners niet staan te springen om een NIVRE-deskundige als dat betekent dat de kans op een afwijzing groter is. Hij geeft dan ook toe: "Nu ik deze cijfers ken, zou ik de neiging hebben om te zeggen: geef mij maar iemand van een ander bureau."

Het probleem moet zich volgens Kortmann vanzelf oplossen als de deskundigen het stappenplan goed toepassen.