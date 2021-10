'Bureautjes' hinderen De Wolden in woningbouw-ambitie

De Wolden heeft een plan voor woningbouw in en rondom de kerndorpen. Er worden nu tachtig tot negentig woningen gebouwd en Hempen-Prent wil onderzoeken of dat opgeschroefd kan worden. Ondanks de krapte op de woningmarkt is dat geen vanzelfsprekendheid volgens de wethouder. "Er is nu gewoon gekte op de de woningmarkt. Daarom willen we een onderbouwde keuze maken", zegt ze.

Dat vraagt om deskundig personeel en daar zoekt De Wolden naarstig naar. "We willen onze stappen op de woningmarkt vooral met eigen personeel doen, maar dan moeten de mensen er wel zijn. Op dit moment hebben we capaciteitstekort", vervolgt Hempen-Prent.

Personeel loopt weg

Volgens wethouder financiën Egbert van Dijk heeft dat deels te maken met de opkomst van detacheringsbureaus. "Deskundigen worden actief benaderd om van baan te wisselen. Het overkomt ons ook dat personeel wegloopt naar zulke bureaus, om vervolgens via detachering weer terug te komen. Daar hebben alle gemeenten last van en het is tijd dat we hier gesprekken over gaan voeren bij het Rijk of de VNG."

Dat leidt tot hogere kosten bij de gemeente. Ingehuurd personeel via zo'n bureau is vaak duurder. Hetgeen kan leiden tot hogere grondprijzen in De Wolden. Hempen-Prent: "We willen versneld met woningbouw aan de slag. De hogere kosten vormen daarbij niet direct een probleem, woningbouw realiseren levert immers ook geld op. Het betekent alleen wel dat woningen iets duurder worden, omdat de prijs van realisatie hoger ligt."

