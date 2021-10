Vaart in Assen krijgt 150.000 euro voor 'boost' van binnenstadsbezoek

Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (ViA) krijgt 150.000 euro subsidie van de gemeente, om de stad de komende maanden aantrekkelijker te maken voor toeristen en dagjesmensen. ViA haakt met haar activiteiten vooral in op de Frida Kahlo-tentoonstelling. "De zomer was goed met veel toeristen in onze stad, en die flow willen we graag verlengen met Frida Kahlo als magneet", zegt binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan.

Vosjan van ViA is blij met de extra financiële steun vanuit het gemeentehuis, om zo het najaar voor de binnenstadsondernemers een extra boost te geven.

Bezoekers verleiden

"Na alle klappen voor de ondernemers door de coronacrisis, is een extra steun in de rug welkom. We zijn de zomer als binnenstad heel goed doorgekomen. Die lijn willen we vasthouden met extra activiteiten dit najaar, die bezoekers moeten verleiden om naar Assen te komen. We maken de stad aantrekkelijk, er komt een speciale najaarscampagne om overnachtingen te stimuleren en we zetten in op gratis parkeren."

Zo wordt er voor 62.000 euro besteed aan het aankleden van de stad in Frida Kahlo-stijl. Assen haakt zo in op de grote tentoonstelling Viva la Frida! in het Drents Museum die vanaf vandaag open is voor publiek. Van het geld worden vier grote muurschilderingen in het centrum bekostigd, zijn speciale banners in en rond het stadscentrum opgehangen, en kunnen ondernemers met kleurrijke Frida-pakketten hun panden versieren. Ook komt van dit geld een groot Frida Kahlo-beeld op de kop van de Vaart.

Campagne voor overnachtingen

Verder komt er een speciale najaarscampagne die moet zorgen voor extra overnachtingen in de Asser hotels, B&B's en recreatiepark Witterzomer. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het Toeristisch Recreatief Platform Assen. "We richten ons met name op Brabant, Noord- en Zuid-Holland, om van daaruit toeristen naar Assen te halen, met de Frida Kahlo-tentoonstelling als extra trekker", aldus Vosjan.

Ook wil ViA inwoners uit Asen en omliggende regio verleiden tot een binnenstadsbezoekje. Zo komt er rond de collectieve koopzondagen nog een gratis parkeeractie. "Parkeren in de parkeergarages is op die zondagen gratis. We hebben er nog eentje in november en twee in december."

Begeleiden fietsparkeren

Daarnaast wil de binnenstadsorganisatie met een campagne voor fietsparkeren aan de slag. Dat moet het stallen van de fiets in en om de binnenstad verbeteren. "Het geeft nu nog te vaak een rommelig beeld, en het is onduidelijk waar je je fiets kwijt kan. Fietsers moeten weten waar ze een goede en veilige plek kunnen vinden om te parkeren. De gemeente kijkt nog of er nog extra stallingsruimte komt, wij willen of via fietscoaches of betere bewegwijzering de fietsers naar de goede plekken begeleiden. Dat moet bezoekers stimuleren om vooral op de fiets naar de stad te komen", aldus Vosjan.

Steun lokale economie

Met de extra subsidie voor ViA wil de gemeente, zo zegt wethouder Mirjam Pauwels, ondernemers een extra steuntje in de rug geven om uit de coronacrisis te komen. "Corona heeft diepe sporen in de samenleving achtergelaten. Daarom zetten we ons beleid voort om hen te steunen." Voor ondersteuning van de lokale economie om uit de coronacrisis te komen, kwam Assen al eerder met een herstelagenda. Zo werd het mogelijk voor klanten van ondernemers met click & collect het eerste half uur gratis parkeren om zo de winkeliers te ondersteunen. Ook kwam er ruimte voor grotere terrassen en zijn horecavouchers verstrekt om horecazaken zo coronaproof mogelijk te kunnen exploiteren.

De opening van de expositie van Frida Kahlo is volgens wethouder Pauwels een 'uitgelezen moment' om bezoek aan de binnenstad extra te stimuleren.

Minimaregeling voor cultuur en sport

Behalve extra ondersteuning van de binnenstad en de recreatiesector om uit de coronacrisis te komen, komt er een regeling waarmee volwassen inwoners met een minimuminkomen aan sport en cultuur kunnen doen. Dat is te danken aan een raadsbreed ondersteunde motie. Het gaat om een voucher van 150 euro, waar mensen met een minimuminkomen voor minimaal een half jaar kunnen deelnemen aan sport of cultuur.

Het gaat onder meer om een cursus theater bij Podium Zuidhaege of een abonnement bij een lokale sportschool. "Om de regeling tot een succes te maken vragen we organisaties als Vaart Welzijn en de Voedselbank om de voucher onder de aandacht te brengen. Juist deze instellingen staan dicht bij de doelgroep en kunnen de mensen hiervoor enthousiast maken", aldus wethouder Jan Broekema (SP).