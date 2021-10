Dick Lukkien: 'In een volle bak vol voor de koppositie'

Bij FC Emmen is nog niet bekend waarom Araujo geen deel uitmaakte van de selectie die vannacht met 2-0 won (door onder meer een treffer van Sergio Peña) van Chili, maar naar alle waarschijnlijkheid kwam Araujo simpelweg niet voor in de plannen van Gareca.

Hoe het ook zij, Araujo speelde niet en is er ook niet bij als FC Emmen morgen in een uitverkocht stadion speelt tegen Excelsior, de ontmoeting tussen de nummers 3 en 4 van de Keuken Kampioen Divisie. De vervanger van de matchwinner van vorige week is Leonel Miguel. De 20-jarige verdediger die vier weken geleden zijn plek moest afstaan aan Araujo is er klaar voor, zo liet hij weten in FC Emmen Rood Wit TV. "Natuurlijk was het even balen toen ik hoorde dat ik mijn plek kwijtraakte, maar ik snapte het ook. Miguel is een speler van de buitencategorie."

'Morgen gaat ie niet scoren'

De van FC Groningen overgekomen centrumverdediger treft morgen in Thijs Dallinga een oude bekende. De spits van Excelsior speelde een groot deel van zijn jeugd bij FC Emmen en maakte kort na de promotie van de Drentse club de overstap naar FC Groningen, waar hij in hetzelfde team terecht kwam als Miguel. "Ja, ik ken hem goed en ik ken zijn specialiteit. Dat is scoren, maar dat gaat hem morgen niet lukken."

FC Emmen-trainer Dick Lukkien begroet naast Thijs Dallinga nog twee oude bekenden: Michael Chacon en Reuven Niemeijer. "Leuk om ze hier weer te zien. Blikvanger is natuurlijk Thijs Dallinga, die ik overigens graag had gehouden toen hij hier vanuit de jeugd doorbrak. Hij doet het uitstekend, maar ik hoop dat zijn teller ook na morgen nog op negen doelpunten staat."

Momentje op de training voor Toufiqui

Miguel voor Araujo lijkt de enige wijziging in de basiself van FC Emmen, alhoewel Azzeddine Toufiqui een groot deel van de vrijdagtraining moest laten schieten wegens een pijnlijke knie. De Fransman verwacht zelf overigens dat hij gewoon van de partij is.

En dus is de opstelling als volgt: Brouwer; Luzayadio, Miguel, Veldmate, Burnet; Bernadou, Vlak, Toufiqui; Mendes, Hilterman en Van Ooijen.

Koppositie

Inzet van het duel van morgen is de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. De winnaar van het duel in Emmen passeert Jong AZ en FC Volendam, die beide dit weekend niet in actie komen. "We gaan er volle bak voor in een kolkende atmosfeer", aldus Lukkien.

FC Emmen - Excelsior begint morgen om 18.45 uur. De live-uitzending op Radio Drenthe Sport begint een kwartiertje eerder.