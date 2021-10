Mammacentrum in Hoogeveen bestaat vijf jaar: 'Ik wist meteen waar ik aan toe was'

Bij de opening is het doel dat patiënten op één plek terecht kunnen als zij worden doorverwezen door de huisarts. Sterker nog, een paar uur na binnenkomst krijgt de patiënt al te horen of alles in orde is, of niet.

Een van die patiënten is Marieke van Helmont uit Emmer-Compascuum. In 2019 stapt zij het Mammacentrum binnen met een knobbeltje in haar borst. Ze heeft een paar jaar daarvoor ook al een onderzoek gehad en toen was het vals alarm.

Daarom gaat ze dit keer in haar eentje. "Ik ging er vanuit dat er niets aan de hand was. Maar er is een foto gemaakt, daarop was wat te zien. Ik kreeg een biopt en tien minuten later was de arts bij me terug. Ik had borstkanker." Een heftige boodschap die ze gelukkig niet in haar eentje hoeft te verwerken. "In de wachtkamer zaten lotgenoten en die kwamen meteen naar me toe om me te troosten, een knuffel te geven. Heel fijn."

Omdat patiënten binnen een paar uur de uitslag krijgen adviseert het Mammacentrum ook om iemand mee te nemen. Toch had Helmont niet later, met iemand erbij, willen terugkomen voor de uitslag. "Ondanks alles ben ik toch heel blij hoe het gegaan is. Ik kreeg meteen duidelijkheid, ik wist meteen waar ik aan toe was. Het was heel fijn dat ik niet twee of drie dagen in spanning hoefde te zitten."

Alles op één plek

Ongeveer een vijfde van de patiënten die zich melden bij het mamacentrum, krijgen de diagnose borstkanker. Zij blijven in het Mammacentrum en hebben bijna alle onderzoeken en gesprekken op dezelfde gang en op dezelfde dag. "Dat was zo prettig", vertelt van Helmont. "Ook voor de operatie, dan heb je een gesprek met de chirurg en met de anesthesist en je hoeft gewoon de afdeling niet af. Je ziet ook steeds dezelfde gezichten. Het voelt daardoor heel vertrouwd."

Een geluid dat het Mammacentrum vaker hoort. En dat was ook precies de bedoeling toen de deuren vijf jaar geleden open gingen. Mamma is trouwens het Latijnse woord voor borst. In de afgelopen vijf jaar zijn er zo'n achtduizend mensen door de artsen van het Mammacentrum gezien. Een van deze artsen is oncologisch chirurg Léonie Smit. "We hebben een hele korte wachttijd. Als patiënten worden doorverwezen kunnen ze hier vaak al binnen een paar dagen terecht. En inmiddels krijgen we ook patiënten van buiten de regio omdat ze van onze Mammapoli horen en hier naartoe willen."

Uitbouwen van wat we al doen

De artsen hebben weinig wensen voor de toekomst. Ze willen vooral zo doorgaan. "Het gaat gewoon hartstikke goed. In de afgelopen jaren is ook de afdeling plastische chirurgie naar de gang hiernaast verhuisd. Daardoor kunnen we de patiënten ook hier helpen met een borstreconstructie. We hebben echt het hele palet qua zorg in huis."

En ook als patiënten genezen zijn, blijven ze voor hun nacontroles bij het Mammacentrum. Ook Marieke moet tot haar vijftigste nog elk jaar langskomen voor een mammografie. "Het gaat heel goed met mij. Ik ben weer schoon verklaard. Een half jaar geleden heb ik voor het eerst na de operatie weer een mammografie gehad en die was goed."