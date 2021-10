Nieuwe technisch directeur volleybalbond Meppelink geeft in Emmen nog gewoon training

"Dat ga ik niet doen, dat was mijn eerste gedachte", reageert Meppelink lachend. "Maar m'n tweede gedachte was: we kunnen er altijd over praten als ik het maar op een andere manier mag invullen dan Joop deed, want op zijn manier kan ik het niet."

Speerpunten

En dat was ook de bedoeling. Voormalig bondscoach Joop Alberda heeft een stevig fundament gelegd voor het topvolleybal in Nederland. Zowel bij de mannen als de vrouwen hebben de nationale teams de stijgende lijn weer te pakken.

"Ik ben natuurlijk geen gelauwerde internationale topcoach. Maar ik weet wel wat er nodig is om internationaal te kunnen volleyballen. Maar mijn kwaliteiten liggen meer in opleiden en zorgen dat mensen goed samenwerken", licht Meppelink toe. "We moeten zorgen dat wat Joop heeft neergezet dat we die lijn doortrekken en bestendigen en dat de Eredivisie beter gaat aansluiten op de rest van het topvolleybal. Dat vind ik eigenlijk wel het allerbelangrijkste."

Daarnaast is de volleybalbond al een tijdje bezig met met Action-volley om ervoor te zorgen dat er nieuwe aanwas aan de jongenskant komt.

Carrière in onderwijs en sport

Meppelink is opgeleid als sportleraar en econoom en werkte voornamelijk in het onderwijs. Zo was hij jarenlang directeur van het CIOS in Heerenveen, waar hij de overgang naar Sportstad Heerenveen begeleidde. De laatste jaren was hij onder andere directeur van het SOMA College in Harderwijk en actief als sportbestuurder.

Als volleyballer begon hij ooit in Dalen en schopte het uiteindelijk tot eerste-divisie-niveau. Op z'n 21e moest hij z'n carrière al onderbreken vanwege chronische knieklachten.

Madelein Meppelink

Herman is ook de vader van tweevoudig Europees Kampioen beachvolleybal Madelein Meppelink. Z'n dochter ging afgelopen zomer al voor de derde keer in haar carrière naar de Olympische Spelen. "Ja, dat is natuurlijk leuk. Maar ik ben daar altijd wel kritisch op geweest. Ik vroeg haar altijd: wil je dit echt? Want ik weet dat je er ook veel voor moet laten. En bij het CIOS in Heerenveen heb ik ook heel vaak gezien dat ouders proberen om hun kinderen hun eigen dromen te laten waarmaken die ze zelf gemist hebben. Daar ben ik niet van", zegt Meppelink resoluut.

Spannend

Na de jaarwisseling begint hij aan z'n nieuwe klus als technisch directeur. Een spannende klus. "Als ik de laatste jaren van baan wisselde was dat niet meer zo spannend als bijvoorbeeld m'n eerste of tweede baan. Die waren wel spannend. Maar nu is het net of ik weer een nieuwe carrière begin, maar dat vind ik ook het leuke eraan", besluit Meppelink.