Emmen presenteert winterevent: OnderNul moet regio op de kaart zetten

Inmiddels hebben zestien deelnemers zich aangemeld voor het overkoepelende winterevent. "We willen de verschillende evenementen combineren om de regio op de kaart te zetten. Misschien zelfs met landelijke exposure", zegt wethouder Guido Rink. "We zijn gewend klein te beginnen en het te laten groeien."

Boost geven

De gemeente Emmen reserveert vanaf volgend jaar jaarlijks 100.000 euro voor het event. "Ik hoorde van een aantal evenementen. En dacht: waarom zijn dat allemaal losse evenementen?", vervolgt Rink. "Zo kunnen we dat een boost geven. En ook om andere evenementen een positie te geven, anders raken die ondergesneeuwd onder de grote evenementen. Hoe mooi is het dat als je elders in het land bent, dat je naar Emmen kan gaan, naar OnderNul kunt gaan."

Op een website, die vanmiddag gelanceerd is, komen de verschillende deelnemers te staan. Naast de bekende jaarlijkse evenementen zoals de ijsbaan op het Raadhuisplein en Wildnights in de dierentuin, haken ook andere organisatoren aan. Zo maakt ook ChinaLights er onderdeel van uit. Emmen Vlinderstad doet ook mee en lokale ondernemers zorgen voor de verdere invulling. De komende periode moet daar meer duidelijkheid over komen.

Op 19 december organiseert Parc Sandur een winterfair. "Het wordt een kerstmarkt-idee", zegt Jessica Kerkdijk van het park. "Met marktkraampjes, live muziek en eten."

Bea Venema wil een magische toverroute in het centrum van Emmen organiseren. "Bezoekers krijgen een interactieve toverstaf", vertelt ze. In Roermond werd het vorig jaar georganiseerd, wat een groot succes werd. "Met een magneet erin kan de bezoeker het licht activeren in bijvoorbeeld een etalage."

In samenwerking met de bibliotheek wordt een verhaallijn opgezet. Tourist Info in Emmen maakt een stadsroute met de deelnemende winkels en organisaties.

'Stukje educatie en geschiedenis'

"In andere steden zie je een hoog Walt Disney-gehalte", zegt Janwillem Naaldenberg, die samen met Leonie Pluyter verantwoordelijk is voor de invulling en uitstraling. "Dat willen we ook implementeren. Maar we willen ook naar een stukje educatie en geschiedenis gaan. We leven immers op de Hondsrug. Een robuuste omgeving, daar zijn veel verhalen over te vertellen."

De komende periode wordt aan verschillende ideeën, zoals een wintercircus. Ook speelt het idee om een grootse nieuwjaarsduik te organiseren. Tickets voor de evenementen zijn verkrijgbaar via de website. Er wordt nog gewerkt aan een passe-partout voor het gehele evenement. "Dat is de grootste droom", zegt Rink.