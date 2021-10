Joseph Oosting staat bij RKC na lang knokken eindelijk op eigen benen

"Het is een familiaire club en de visie van de club staat me gewoon aan. We willen hier talent ontwikkelen met mooi en aanvallend voetbal en dat staat dichtbij mij", zegt Oosting.

"We raken hier niet zo snel in paniek als we hier een paar wedstrijden verliezen of niet op de positie staan waar we misschien willen staan. We weten waar we naartoe willen en waar we mee bezig zijn. En we zijn zo eigenwijs om te denken dat we ons daarmee handhaven", vult RKC-directeur Frank van Mosselveld hem aan.

Cursus coach betaald voetbal

Of het traject richting de cursus coach betaald voetbal nu echt tien jaar heeft moeten duren, daar stelt hij zo z'n vraagtekens bij. Van FC Emmen ging hij via Germanicus, ACV, WKE en HHC naar Vitesse waar hij uiteindelijk zes jaar werkte.

"De KNVB heeft gedacht: hij is er niet klaar voor. Maar ik heb zelf wel eens gedacht dat ik hier eerder klaar voor zou zijn", zegt hij uiterst bescheiden. "Maar ik heb nooit opgegeven. Ik heb er keihard voor moeten knokken en dat staat wel symbool voor wie ik ben. Ik heb in m'n hele leven overal voor moeten knokken. Als voetballer, op school maar dus ook als trainer."

'Iemand kan me maar één keer verneuken'

Wel vond Oosting het een nuttige cursus waar hem regelmatig een spiegel werd voorgehouden. "Wie ben je nou wel en wie ben je nou niet? Hoe ga je met druk om? Ik ben een mensenmens, maar daar kom ik ook regelmatig mee op de koffie. Van dat soort momenten leer ik en ik kijk niet vaak terug maar vooral vooruit. Maar die naïviteit maakt ook wie ik ben. Die wil ik niet kwijt. Ik ga uit van het goede van een mens. Ik denk altijd: iemand kan me maar een keer verneuken. Ik leer daarvan en ik probeer er altijd wel iets positiefs uit te halen."

Te lief vindt hij zichzelf niet voor de harde voetbalwereld. "Ik kan namelijk ook heel bot zijn. Als ik echt iets wil, ben ik luid en duidelijk", lacht Oosting.

Toen Oosting z'n cursus coach betaald voetbal in het voorjaar had afgerond, was er meteen belangstelling voor hem. Hij had een oriënterend gesprek met De Graafschap. Waarop directeur Frank van Mosselveld van RKC samen met technisch directeur Mo Allach met spoed naar het vakantieadres van Oosting in Pisa vlogen om met hem te praten over een contract.

'Bevlogenheid'

"Ik heb toen in Italië de bevlogenheid van Oosting gezien", vertelt Van Mosselveld. "De passie waarmee hij z'n presentatie gaf. Dat was geen opdracht van ons. Maar dat wilde hij graag zelf aan ons laten zien. Dat ging over zijn visie op voetbal, z'n speelwijze en z'n manier van communiceren. Dat was heel interessant. Dus los van hoe hij als mens is, is Joseph Oosting inhoudelijk ook heel sterk", aldus Mosselveld.

Assistent Peter Uneken

Oosting koos zelf z'n assistent Peter Uneken uit. Uneken werd geboren in Sleen. Beide mannen leerden elkaar bij Emmen kennen. Hoewel ze daar niet mét elkaar maar nog wel tégen elkaar hebben gespeeld. "En daarnaast gaan onze vrouwen al jaren met elkaar om. Zij kennen elkaar van E&O", licht Oosting toen. Zelf woont hij inmiddels in hartje Waalwijk. Terwijl z'n vrouw nog altijd heen en weer pendelt tussen Brabant en Drenthe. "Als ik hier op het terras het bourgondische leven zie en het 'met elkaar zijn'. Dat is iets dat heel dichtbij me staat en hoe is zelf ook leef", besluit Oosting.

Feyenoord

RKC promoveerde in 2019 terug naar de eredivisie. Vorig seizoen werd handhaving gevierd als een prijs. Na acht wedstrijden staat de club nu veertiende in de eredivisie. Morgen om half vijf spelen de Brabanders in De Kuip tegen Feyenoord.