Vlaggenparade in Emmen luidt Regenboogweek van provincie Drenthe in

In alle gemeenten van Drenthe is het van 9 tot en met 17 oktober Regenboogweek. Tijdens de Regenboogweek wordt op verschillende manier aandacht gevraagd voor sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI+).

Bijzondere samenwerking

Voordat Guido Rink wethouder was ontmoette hij Angelo en Wesley. "Zij zaten toen al vol ideeën en plannen. Toen ik vervolgens mijn maidenspeech mocht houden, zorgde dat ervoor dat de motie aangenomen werd om regenbooggemeente te worden".

Zo is Stichting Coco Loco ontstaan. "Inmiddels zijn wij de Regenboog Organisatie van de gemeente Emmen geworden en organiseren wij het hele jaar door activiteiten voor de regenbooggemeenschap", vertelt Angelo Wensink van Stichting Coco Loco. Voor vanavond is er een speciale Regenboog Jump georganiseerd voor volwassenen bij Urban Jump & Playground in Emmen.

Roze haar is niet raar

Vandaag heeft Stichting Coco Loco 50 regenboogvlaggen rondgebracht. De eerste stop in de mistige ochtend was honk- en softbalvereniging Bedrocks in Emmen. Vorig jaar werd de regenboogvlag gestolen van de vereniging. De aanmelding kwam van Alice Veltman, medespeler van het tweede team van de Bedrocks.



"Ik heb ons niet alleen aangemeld omdat de vlag vorig jaar gestolen is", zegt Alice, "Ik merk ook dat lang niet alles wordt geaccepteerd. Zo heeft mijn zoontje knalroze haar en daar kwam een opmerking over. Terwijl ik het juist leuk vind en hier bij de Bedrocks wordt dat ook heel gewoon gevonden. Daar ben ik erg trots op. Vandaar dat ik wil dat de regenboogvlag hier weer wappert."

Sociale acceptatie nog niet vanzelfsprekend

De provincie en de Drentse gemeenten vinden het belangrijk aandacht te vragen voor inclusief denken. "Tolerantie vraagt nog altijd veel aandacht en het is belangrijk dat niemand uitgesloten wordt", zegt Marjolein Middel, woordvoerder van de provincie Drenthe.

In alle Drentse gemeenten worden aankomende week activiteiten georganiseerd in het kader van de Regenboogweek, deze zijn te vinden via deze link.