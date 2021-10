Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het is een mooi weekend om erop uit te gaan. De zon laat zich veel zien. We hebben wat tips op een rijtje gezet.

Klassieke muziek bij Hooghalen en Dwingeloo

Zaterdag treedt het barokvioolduo Igor en Daria op op Landgoed Hiemstrastate bij Hooghalen. Het concert maakt deel uit van het derde Nationale Kamermuziekfestival. Het begint om 16.00 uur en duurt een uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de site van Natuurmonumenten. Dat geldt ook voor het optreden van Vioolkwintest Soli Secondi in het bezoekerscentrum van het Dwingelderveld. Dat begint om 19.00 uur.

Oude trekkers en landbouwwerktuigen in Schoonoord

Bij openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord zijn zaterdag en zondag oude trekkers en landbouwwerktuigen te bewonderen. Er staan zo'n tachtig voertuigen. Ook worden demonstraties gehouden. Bezoekers zijn welkom vanaf 11.00 uur.

Paddenstoelenexcursie in bos bij Gees

Zin om de natuur in te gaan? Zaterdagochtend om 10.00 uur kun je op paddenstoelenexcursie door boswachterij Gees. De wandeling, onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer, begint om 10.00 uur en duurt anderhalf tot twee uur. De kosten zijn 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Vooraf online aanmelden is noodzakelijk via www.staatsbosbeheer.nl/gees of w.kloen@staatsbosbeheer.nl. De start is op de parkeerplaats ter hoogte van Goringdijk 7, net buiten Gees.

Griezelen in Attractiepark Drouwenerzand

Attractiepark Drouwenerzand is elke zaterdag deze maand omgetoverd tot Halloweenpark. Overdag komt het thema op een 'luchtige' manier terug, maar na de zogeheten Griezelparade om 18.00 uur begint het serieuze werk en wordt het echt eng. Behalve dat er griezels door het park lopen, zijn er twee indoor-wandelroutres van Freek de Vilder, waar ieders zenuwen echt op de proef worden gesteld.

Kleurrijk Kunstweekend in Ees

Galerie Freria aan de Dorpsstraat 24 in Ees houdt zaterdag en zondag een Kleurrijk Kunstweekend. Er worden uiteenlopende werken van vier kunstenaars getoond. Het gaat om beelden, schilderijen, glas- en textielkunst. De galerie is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Vlooienmarkt in Eelde is terug

In de veilinghallen van Flowerdome Eelde is dit weekend na anderhalf jaar de vlooienmarkt weer open. Iedereen kan weer snuffelen tussen de kraampjes met antiek en andere gebruikte spullen. De markttijden zijn zaterdag 9.30 tot 15.30 uur en zondag van 10.00 tot 16.30 uur.

Oktoberfest Alteveer

De lederhosen en dirndls kunnen weer uit de kast, want zaterdagavond is het Oktoberfest in Alteveer terug van weggeweest. Omdat middernacht als verplichte eindtijd geldt, begint het feest eerder dan gebruikelijk. Om 18.00 uur is er al een dj en kunnen bezoekers wat eten voor het grote feest in de tent losbarst. Onder andere René Karst treedt op. Op de website vind je meer informatie.

Eventing Ronostrand in Een

Rij- en menvereniging Mensighe Roden houdt dit weekend een groot paardensportevenement op het Ronostrand te Een, genaamd Eventing Ronostrand. Deze wedstrijd is bedoeld voor zowel paarden als pony's in verschillende klassen. In totaal verschijnen ruim 350 deelnemers uit heel Nederland aan de start. Dit maakt het het grootste eventing-evenement van Noord-Nederland. Op zaterdag is de begint het evenement om 9.00 uur en zondag tien minuten eerder.

Demonstratie ploegen met paarden

Op zondag wordt aan de Stobbenweg 2 in Drouwen een demonstratie ploegen met trekpaarden gegeven. Bezoekers kunnen zien hoe het ploegen, wat tegenwoordig met grote machines gebeurt, vroeger gebeurde. De demonstratie begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Ontdekkingstocht door het Valtherbos

Wil je meer weten over de rijke geschiedenis van het Valtherbos? Dan kun je zondag op ontdekkingstocht met een gids van Staatsbosbeheer. Zo kom je langs hunebed D35 en het voormalige onderduikershol. Je wandelt vooral tussen naaldbomen. Hoe dieper je het bos in loopt hoe stiller het wordt. In het bos liggen enkele grafheuvels. De tocht is geschikt voor het hele gezin, jong en oud. Je leert en ontdekt van alles over de geschiedenis in het Valtherbos, de bomen en dieren van het bos. De wandeling start om 13.00 uur en duurt anderhalf uur. De kosten zijn gelijk aan de excursie in Gees. Online aanmelden is ook hier verplicht. Kijk daarvoor op de site van Staatsbosbeheer. De start is op de parkeerplaats aan de Melkweg bij Klijndijk.