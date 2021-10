Nog weinig herfstkleuren in de natuur door 'warme' septembermaand

"We hebben een heel warme septembermaand achter de rug en in Drenthe nog geen nachtvorst gehad. Her en der verkleuren de bomen wat, maar dat gebeurt echt mondjesmaat", aldus Van der Zwaag. In ons land is de nachttemperatuur vorige maand alleen in Woensdrecht onder nul geweest. Normaal gesproken gebeurt dat in september overal wel een keer, legt de weerman uit.

"Als het 's nachts en ook overdag kouder wordt en de zon minder gaat schijnen, dan gaat het veranderen. Hoe lager de temperatuur, hoe eerder de bladeren beginnen te verkleuren en hoe sneller dat ook gaat", zegt Van der Zwaag. "Zonlicht is ook heel belangrijk. Als je twee weken somber herfstweer hebt, verkleuren de bladeren veel sneller."

Natter

Ook het feit dat deze zomer veel natter was dan de voorgaande, speelt mee bij het langer groen blijven van de bladeren, legt de weerman uit. "In de droge zomers van de afgelopen jaren viel het op dat in augustus al eikels en beukennootjes van de bomen vielen. Dan laten bomen veel eerder hun vruchten vallen. Dat is nu niet gebeurd."

Boswachter Evert Thomas van Staatsbosbeheer vindt het nog wel even prima dat het nog zo groen is in het bos. "Het wordt vanzelf een keertje herfst en dat gebeurt sneller dan je denkt", zegt hij. "Even niet opletten, en alle blaadjes zijn er alweer af. En dan moeten we de hele winter weer door zonder blaadjes . Dus geniet er nog maar even van."

Kleurenpracht

Hij voorspelt dat het snel weer een kleurenpracht zal zijn in het bos. De Amerikaanse eiken in het bos bij Elp kleuren al langzaam een beetje geel. "Uiteindelijk worden de bladeren voorrood", weet Thomas. "Dan hebben we een soort Indian Summer hier in Drenthe. En dat is natuurlijk helemaal fantastisch." Hij tipt er dan snel bij te zijn. "Wat ze zijn er maar voor korte duur."