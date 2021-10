'Eigenaren van grote daken moeten er zonnepanelen op leggen'

Een team van Zon Op Alle Daken loopt vandaag mee in de eerste Drentse etappe die grotendeels door de gemeente Tynaarlo gaat. Onderweg scannen ze met een drone lege daken van grote gebouwen. In Tynaarlo is ruim 65.000 gigawattuur aan opbrengst te halen als op alle daken van grote gebouwen zonnepanelen komen. In de video wordt duidelijk op welke grote gebouwen je grote klappers kun maken

De gemeente Tynaarlo is geen uitzondering, voor heel Drenthe geldt dat op daken van heel veel grote gebouwen nog nauwelijks of geen zonnepanelen liggen. "Niks doen voor het klimaat is voor de eigenaren van grote daken geen optie meer", zegt Musetta Blaauw van Zon Op Alle Daken. "Als ze hun daken niet vol willen leggen met zonnepanelen voor hun eigen stroomvoorziening, doe het dan voor en met je omgeving. Daar kunnen wij bij helpen."

"Als coöperatie worden we samen eigenaar van de zonnepanelen op een dak. De omwonenden profiteren hiervan. De opbrengsten van de zonnepanelen komen rechtstreeks ten goede aan mensen die normaal gesproken niet kunnen investeren in zonnepanelen, zoals huurders die geen zonnepanelen mogen plaatsen of particulieren die onvoldoende financiële ruimte hebben om zelf panelen aan te schaffen. Het is een fantastische kans voor dak-eigenaren die zelf geen zonnepanelen willen plaatsen. Door hun dak ter beschikking te stellen hebben ze geen kosten, maar wel een dak vol zonnepanelen én blije omwonenden!"

Zon Op Alle Daken krijgt de warme steun van gedeputeerde Tjisse Stelpstra van energie en klimaat. Hij weet als geen ander hoe moeilijk eigenaren van grote gebouwen te verleiden zijn om hun dak vol te leggen. Als er dak er al geschikt voor is. Geschikt maken kan vaak wel, maar kost veel geld. Dat is ook één van de redenen waarom investeerders in zonnepanelen het liefst op de grond hele akkers vol zetten. Lekker makkelijk. Geen aanpassingen aan daken, de constructies op de grond zijn goedkoper en last but not least: een stuk (landbouw)grond is vaak goedkoop te bemachtigen of te pachten voor langere tijd.

Provinciale Staten zette onlangs een rem op de ongebreidelde uitbreiding van zonneparken op land. Maar voordat die nieuwe regels in gaan mag er nog flink wat aan zonneakkers bij komen. De politiek hoopt dat de uiteindelijke stop op zon op land investeerders toch naar daken zal doen uitwijken.

Niet alleen op daken van bedrijven maar ook daken van scholen moet nog veel gebeuren constateerden de klimaatwandelaars en gedeputeerde Tjisse Stelpstra (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

The Climate Miles is een wandeling van de Eemshaven naar Glasgow in Schotland waar in november de klimaattop van de Verenigde Naties wordt gehouden. De wandelaars willen dat de wereldleiders alles op alles zetten om de opwarming van de aarde niet verder te laten gaan dan 1,5 graden. Volgens milieuorganisaties en deskundigen kunnen we dat doel amper al halen en dreigt een opwarming van de aarde met 3 graden eind deze eeuw. Met 3 graden erbij wordt onze wereld uiteindelijk onleefbaar zegt initiatiefnemer van de wandeling, Urgenda-directeur Marjan Minnesma.

Tot dinsdag lopen de Urgenda-klimaatwandelaars door Drenthe op weg naar de klimaattop in het schotse Glasgow. Steeds van treinstation naar treinstation. Zaterdag 9 oktober van Assen naar Beilen, zondag 10 oktober van Beilen naar Hoogeveen en maandag 11 oktober van Hoogeveen naar Meppel. Maandag 11 oktober lopen de klimaatwandelaars onze provincie uit van Meppel naar Zwolle. Onderweg zijn er steeds tussenstops op plekken waar al zaken in gang gezet zijn om het klimaat te verbeteren. Voor meer info kijk op de site van Climate Miles.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma: als we zo door gaan eindigen we niet met 1,5 maar 3 graden opwarming van de aarde (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

